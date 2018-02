Kulmbacher bauten 1944 Bunker in den Rehberg

Der Reichsluftschutzbund führte 1944 eifrig Besprechungen und Versammlungen durch, in denen die Einwohner Kulmbachs für den Fall eines Luftalarms auf die vorhandenen Felsen- und Hauskeller verteilt wurden.





Immer öfter Fliegeralarm



Auch die zahlreichen Flüchtlinge und Evakuierten wurden eingewiesen und durch Bekanntmachungen zu einem richtigen Verhalten bei Fliegeralarm aufgefordert. Denn diese mehrten sich auch in der Bierstadt in bedenklicher Weise.



Mit der Verlagerung kriegswichtiger Betriebe nach Kulmbach war die Gefahr von Bombenangriffen gestiegen, und so traf man Maßnahmen, um der Bevölkerung, die durch Evakuierte und Fremdarbeiter auf etwa 18 000 Personen angestiegen war, die etwa 60 Felsenkeller als Zufluchtsorte zu erschließen. Diese wurden soweit möglich miteinander verbunden und mit Notausstiegen versehen.





Rote Zettel in den Häusern



Es erforderte wochenlange gewissenhafte Arbeit, bis alle Einwohner eingeteilt waren und in jedem Haus der rote Zettel hing mit der genauen Angabe, in welchem Keller die Bewohner bei Gefahr Schutz finden sollten.



Im letzten Kriegswinter 1944/45 bekam die Stadt Kulmbach vom Luftschutz-Beauftragten den Auftrag, im Nordhang des Rehbergs drei Luftschutz-Stollen anzulegen. In diesen sollten die Patienten des Krankenhauses, die Gefolgschaftsmitglieder der Südwerke, die Besucher des Burgtheaters, die Bewohner der angrenzenden Stadtteile sowie die Mitarbeiter der Rettungsstelle der Spinnerei untergebracht werden.



Geplant war dafür das Gebiet zwischen Hans-Schemm-Straße (Kressenstein), Von-Hindenburgstraße (Pestalozzistraße), Motschengasse/Zwitschengasse (Karl-Jung-Straße) sowie Friedhofstraße.





Fünf Eingänge vorgesehen



Das zuständige Bergamt und die Werkluftschutz-Gau-Bezirksstelle Bayreuth genehmigten die Pläne. Das Stadtbauamt Kulmbach mit Stadtbaumeister Vogel hatte die Bauaufsicht.



Vorgesehen waren fünf Eingänge. Es wurde mit einer Bauzeit von neun Monaten für etwa 1260 laufende Meter Stollengänge und Belüftungsschächte gerechnet. Die Gesamtkosten konnten nur grob auf rund 220 000 Reichs-Mark geschätzt werden. Zunächst wurde mit drei Baustellen begonnen. Die Arbeiter-Trupps der Stadt Kulmbach waren im Anwesen Dornhöfer zugange, die der Südwerke begannen im Anwesen Hans-Schemm- Straße 21 und die der Spinnerei in der Hans-Schemm- Straße 17. Gearbeitet wurde im Dreischichtbetrieb mit je drei Mann und einem Kompressor. Nur die Südwerke hatten Probleme, einen Kompressor zu bekommen.



Exakte Vermessungspläne fehlten aus Zeitgründen. Es gab nur Grundriss-Skizzen, die aber keine präzisen Maße enthielten.



Erkennbar auf diesen Unterlagen ist ein vorläufiger provisorischer Ausbau. Diese Stollen sowie der angefangene in der Blaicher Straße konnten nicht mehr fertiggestellt werden. Auf Befehl der Besatzungsmacht mussten die Arbeiten beendet werden, das Betreten wurde verboten.





Einige Meter gibt es noch



Durch den Bereich der bereits gebauten und noch geplanten Luftschutzstollen verläuft die sogenannte Kulmbacher Störung. Geologisch betrachtet, findet man östlich dieser Linie Buntsandstein und westlich Keuper. Die Bewegungen der Schichten führten zu Rissen.



Der heutige Zustand der Stollen zeigt sich so: Der Stollen eins, Pestalozzistraße 9, ist noch etwa 70 Meter leicht ansteigend befahrbar bis zu einem Bruch. Der Stollen zwei, Pestalozzistraße 1 und 3, führt vom Kellergeschoss der ehemaligen Mälzerei Müller nur 18 Meter mit geringem Anstieg in südöstliche Richtung. Der Stollen drei, Kressenstein 15 und 17, hat eine Gesamtlänge von 63 Metern und führt durch Buntsandstein und Keuperschichten mit wechselnder Lagerung von braunen und grünen Letten. Das Mundloch am Kressenstein 17 ist vermauert, ein Zugang ist nur noch vom Kressenstein 15 aus möglich.