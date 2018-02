Kulmbacher Baugenossenschaft will Kartell aufbrechen

"Es ist uns ein echtes Anliegen, die Heizkostenabrechnung nicht mehr von Dritten abhängig zu machen", sagt Landtagsvizepräsidentin Inge Aures (SPD), die ehrenamtliche Aufsichtsratsvorsitzende der Kulmbacher Baugenossenschaft ist. Diese hat sich jetzt aufmacht, das Kartell der fünf milliardenschweren Anbieter zu durchbrechen, die das Geschäft der Heizkostenabrechnung in Deutschland unter sich aufgeteilt haben.





"Wenige große Unternehmen beherrschen den Markt"



Das ist auch aus der Sicht des Bundeskartellamts bedenklich, das in seiner 75 Seiten starken "Sektorenuntersuchung Submetering" zu der Auffassung gelangt, dass der Wettbewerb bei den Ablesediensten belebt werden sollte. "Wenige große Unternehmen beherrschen den Markt, ein Anbieterwechsel ist regelmäßig mit hohen Kosten verbunden und durch lange Vertragslaufzeiten sowie technische Hürden erschwert", heißt es.



"Daraus müssen wir Schlüsse ziehen und handeln", betont Inge Aures. Die Politik sei aufgerufen, regulierend in diesen Markt einzugreifen. "Es darf nicht länger sein, dass allein die Mieter die Zeche zahlen und immer mehr Geld für die Heizkostenabrechnung in die Hand nehmen müssen, das einige wenige Großunternehmen dann als Gewinn einstreichen." Aures spricht von einem Skandal.





Für freie Wahl des Anbieters



"Abrechnungen müssen transparent und Vermieter in der Lage sein, zugunsten ihrer Mieter die günstigsten Anbieter auszuwählen", fordert die Aufsichtsratsvorsitzende. Damit ist sie sich auch mit Staatssekretär Florian Pronold aus dem Bundesumweltministerium einig. "Jetzt gilt es, schnell Lösungen zu finden, die dieses Kartell durchbrechen."



Die Kulmbacher Baugenossenschaft und die in Berlin beheimatete "ZP Zuhause Plattform GmbH" haben die "HP Heizkosten Plattform GmbH" gegründet. Sie entwickelt ein webbasiertes System, mit dessen Hilfe Vermieter selbst die Heizkosten abrechnen können.





"Ein bisschen fühlen wir uns wie das gallische Dorf"



"Ein bisschen fühlen wir uns wie das gallische Dorf", sagt Udo Petzoldt, Vorstand der Baugenossenschaft. Er weiß, dass es nicht einfach wird, die Mauern zu durchbrechen. Versuchen will er es dennoch.



Die Baugenossenschaft in Kulmbach vermietet mehr als 1300 Wohnungen. Dass er seinen Mietern die aus seiner Sicht unverschämt hohen Gebühren für das Ablesen der Heizkörper berechnen muss, wurmt ihn schon lange. Jetzt habe man mit dem Berliner Partner ein eigenes Unternehmen gegründet, das exakt das tun will, was sich das Kartellamt wünscht: Den Markt beleben, Wettbewerb und Transparenz schaffen, Datenhoheit sichern und Kosten für die Mieter senken.





Pronold: Politik muss eingreifen

Florian Pronold kennt das Problem und auch den Kartellbericht. Dass es jetzt aus dem Genossenschaftsbereich eine Initiative gibt, die versucht, eine eigene Plattform anzubieten, begrüße er ausdrücklich.



Das Problem aus Pronolds Sicht ist der Wechsel von einem der großen Anbieter zu einer möglichen Alternative, wie sie jetzt in Kulmbach entwickelt wird. Die bisherigen Marktführer hätten durch geschickte Geschäftspraktiken dafür gesorgt, dass es für Vermieter schwer ist, aus ihren Verträgen herauszukommen. Viele Vermieter schrecke das ab.



"Die Politik muss regulierend eingreifen", meinte der Staatssekretär und kündigte eine Initiative der SPD an. Er hoffe, dass viele auf den "Kulmbacher Zug" aufspringen und dem Kartell auch marktwirtschaftlich etwas entgegensetzen. Das haben Udo Petzoldt und sein Berliner Partner Jan Frederik Harksen fest vor. Eine Plattform soll es möglich machen, sämtliche Daten selbst über das Internet einzuspeisen.



"Das schafft die Basis für eine fair gestaltete Heizkostenabrechnung", ist Petzoldt überzeugt. Wenn in Kulmbach alles reibungslos läuft, wollen die Firmengründer ihr System auch anderen Vermietern zugänglich machen.