Kulmbacher Ballnacht: Der gute Zweck steht im Mittelpunkt

Alle Mitglieder sind Vertreter der Service-Clubs in Kulmbach, wie Round Tabel, Ladies Circle, Kiwanis, Rotary, Lions-Club Kulmbach-Plassenburg und Lions-Club Kulmbach - Bayreuth.





Erlös für Preis

Jedes Jahr ist ein Club federführend. Alle Mitglieder des Ballausschusses arbeiten zusammen - und natürlich ist es das Bestreben des Vereins, möglichst viele Besucher für den Ball zu begeistern. Wird doch aus dem Erlös der Kulmbacher Kultur - und Sozialpreis ausgelobt, der als Preis eine große Wertschätzung im Landkreis und Stadt Kulmbach erfahren hat.





Ballnacht am 17. März

Die Kulmbacher Ballnacht 2018 findet am 17. März statt. Der Verein der Kulmbacher Service-Clubs e.V. ist schon mitten in den Vorbereitungen. So startet der Kartenvorverkauf bereits ab kommenden Freitag (1. Dezember) im Reisebüro Schaffranek in Kulmbach.

Auch in dieser Ballnacht soll es wieder gute Tanzmusik geben. Darüber hinaus findet auch wieder die Verleihung des Kulmbacher Kultur - und Sozialpreises statt.