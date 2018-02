Kulmbacher Absolventen haben alle Chancen der Welt

Der Altstadt-Firmenlauf ist ein Höhepunkt im Sportkalender der Stadt Kulmbach. Im vergangenen Jahr hatten die Auszubildenden der Firma Ireks diese Veranstaltung organisiert. Zu den fleißigen Helfern zählte damals auch Adrian Sommer aus Weismain, der bei dem Global Player aus der Bierstadt den Beruf des Industriekaufmanns erlernte.





Eine Erfolgsgeschichte



"So wie ein Läufer das Ziel vor Augen hat, eine persönliche Bestmarke zu erzielen, hatte auch ich mir ein Ziel gesetzt. Ich wollte während meiner Lehrzeit viele Erfahrungen sammeln. Sie sind die Grundlage für meine spätere berufliche Laufbahn", so der 20-Jährige. Dass daraus eine Erfolgsgeschichte werden würde, hatte der junge Mann zu Beginn seiner Ausbildung nicht zu träumen gewagt.



Für den hervorragenden Abschluss von 1,1 an der Kulmbacher Hans-Wilsdorf-Berufsschule überreichte ihm Landrat Klaus Peter Söllner bei der Abschlussfeier in der Pausenhalle den mit 50 Euro dotierten Preis des Landkreises Kulmbach.





Heißer Anwärter auf den Rolex-Preis



Der Staatspreis der Regierung von Oberfranken in Höhe von 75 Euro ging an den Bayreuther Kfz-Mechatroniker Daniel Gebhard, der bei der MAN Nutzfahrzeuge AG in Bayreuth arbeitet. Gebhard ist der erste Anwärter auf den Rolex-Preis, der bei der Abschlussfeier im Sommer vergeben wird.

Insgesamt 179 Frauen und Männer wurden verabschiedet. 47 von ihnen haben zusätzlich den qualifizierenden beruflichen Bildungsabschluss (Quabi) bestanden, der der mittleren Reife entspricht. Erstmals wurden acht Schüler einer berufsintegrierenden Klasse verabschiedet, die den Mittelschulabschluss erworben haben.



Zurück zum Weismainer Industriekaufmann. Zugeflogen sind ihm die guten Noten nicht. "Von nichts kommt nichts", stellte der junge Mann klar, der Freude am Umgang mit Zahlen und betriebswirtschaftlichen Vorgängen hat. Seinen Beruf beschreibt Sommer als abwechslungsreich und vielseitig. Seine Ausbildung hatte für ihn viele Schokoladenseiten: das gute Betriebsklima, den exzellenten Werksunterricht im Unternehmen, die guten Lehrer an der Berufsschule und die Organisation des Altstadtfirmenlaufs. "Bei dem Projekt wurde unsere Teamfähigkeit geschult. Außerdem hat es die Lehrlinge zusammengeschweißt."



Welches Ziel hat sich der frischgebackene Kaufmann, der derzeit in der Personalverwaltung arbeitet, gesetzt? "Konkrete Gedanken bezüglich einer Weiterbildung habe ich mir noch nicht gemacht. Ich will erst einmal Berufserfahrung sammeln."





"Arbeiten Sie an sich"



"Herr Sommer war durch sein hervorragendes Verhalten und seine ausgezeichnete Mitarbeit Vorbild für die Klassengemeinschaft", lobte Studiendirektor Bernd Scheffold. Der Leiter des beruflichen Schulzentrums, Alexander Battistella, spannte die Zuhörer zunächst auf die Folter: "Worauf ist der deutsche Botschafter in den USA Peter Wittig neben Fußball und Bier besonders stolz?" In seiner Rede liefert er die Antwort: "Sie, liebe Absolventen, haben die duale Ausbildung, die Deutschland so stark macht, erfolgreich abgeschlossen. Seien sie flexibel und reagieren Sie auf das Leben und arbeiten Sie an sich."



Daniel Gebhard zollte in seiner Schülerrede allen Lehrkräften und Ausbildern ein dickes Lob für ihre tolle Arbeit.



"Sie haben alle Chancen dieser Welt", sagte Landrat Klaus Peter Söllner mit Blick auf die gute Konjunktur.



Sabrina Zimmer aus Hallstadt, die bei der Brauerei Rittmayer in Hallerndorf arbeitet, hatte bereits nach zwei Jahren und zwei Monaten - normal sind drei Jahre - ihre Lehre zur Brauerin und Mälzerin abgeschlossen. Kreishandwerksmeister Günther Stenglein überreichte der frischgebackenen Gesellin für ihre reife Leistung die Urkunde der Handwerkskammer Oberfranken.

Passend zur Abschlussfeier sang das Duo "Barfly" das Stück "Lucky Day".



Staatspreis der Regierung Daniel Gebhardt, Notenschnitt 1,0; Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge, MAN Bayreuth.



Preis des Landkreises Lisa Quergfelder, 1,0; Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Deutsche Hefewerke Nürnberg); Michaela Hugel, 1,0; Industriekauffrau aus Neuenmarkt, Firma Raps, Kulmbach; Aisha Cook, 1,1; Kauffrau im Einzelhandel aus Ludwigschorgast, Rewe-Markt Ludwigschorgast; Adrian Sommer, 1,1; Industriekaufmann aus Weismain, Firma Ireks, Kulmbach.



Klassenbeste Sabrina Zimmer, Brauerin und Mälzerin aus Hallstadt, Brauerei Rittmayer, Hallerndorf; René Weber, Kfz-Mechatroniker aus Röbersdorf, Spedition Elflein, Bamberg; Christopher Stark, Berufskraftfahrer aus Lichtenfels, Spedition Wuttke, Burgkunstadt; Markus Pistor, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik aus Thurnau, Firma Schwender, Thurnau; Dennis Jülg, Karosseriebauer aus Gunzenhausen, Firma Carl Ulrich , Gunzenhausen.