Kulmbach und das Kriegsende: "Geduld überwindet alles"

Über dem Portal des Hauses Spitalgasse 12 kann man deutlich eine Inschrift lesen. Sie lautet: "Geduld überwindet alles. Anno pacis 1649 (Im Jahre des Friedens 1649)". Die Gedenktafel hat der damalige Besitzer des "Nassauerischen Hauses" noch in Erinnerung an die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) anbringen lassen.





Herbergszimmer heute im Museum



Im Inneren des Hauses befanden sich die vertäfelten Herbergszimmer, die heute teilweise im Landschaftsmuseum Obermain ausgestellt sind. Um die Schrecken des damaligen Krieges ein bisschen zu verstehen, hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Jahr 1634.



Am Freitag, 17. Oktober 1634, erschien ein Trommler des kaiserlichen General-Wachtmeisters Lamboy vor der Stadt und forderte Proviant für 12 000 Mann und 6000 Reichstaler Kontribution. Natürlich war die kleine Stadt nicht in der Lage, dem nachzukommen.



Am nächsten Nachmittag sprengte gar eine Reiterabteilung über die Kauernburger Au bis an die Steinerne Brücke heran. Und zu allem Unglück näherte sich noch Fußvolk von Fölschnitz her bis zur Pulvermühle und feuerte auf ahnungslose Kulmbacher Bürger.



Wegen Unachtsamkeit der Wachen gelangte das kaiserliche Kriegsvolk ohne Gegenwehr in die Fischergässer Vorstadt und in die Innenstadt hinein. Allerdings gab es in der Stadt nur 40 wehrfähige Bürger. Die Pest hatte vorgearbeitet.





Plünderer in der Stadt



Die Soldateska machte sich sofort ans Plündern und durchwühlte alle Gewölbe, Truhen und Kästen. Sattlermeister Heinrich Hauck, Besitzer des Hauses Spitalgasse 6, wurde für einen evangelischen Pfarrer gehalten und erschossen. Bürgermeister Haßfurter, Langgasse 4, wurde derart misshandelt, dass er an seinen Verletzungen starb. Und den Hofgerichtssekretär Johann Gümbelein beraubten die Barbaren seiner Habseligkeiten und schlugen ihn mit Spitzhämmern blutig.



Die grausame Leidenszeit ist in Lehenbüchern, Ratsprotokollen und Stadtkalendern des Stadtarchives verzeichnet. Obwohl der Dreißigjährige Krieg schon 1648 mit dem Frieden zu Münster zu Ende gegangen war, wird auf dem Gedenkstein das Jahr 1649 als Friedensjahr genannt.





Kulmbacher feiern Friedensfest



Scheinbar konnte man sich nicht in der Markgrafschaft so recht über den Friedensschluss freuen, hatten diese noch hohe Forderungen der Schweden zu erfüllen. Deshalb blieb auf der Plassenburg zunächst noch eine schwedische Besatzung.



Die Feierlichkeiten des Friedensfestes begannen in Kulmbach am 2. Februar 1649. Früh zwischen 6 und 7 Uhr stellten Ratsherr Johann Paul Mösch auf dem Turm der Petrikirche sowie Zimmermann Heinrich Höfer und Schlosser Peter Arnold auf dem Spitaltor schwarze und weiße Fahnen auf. Das gleiche geschah auf der Plassenburg und am Rathaus. Vom Roten Turm hing ein blaues Fähnlein heraus.



Mit dem Zusammenschlagen der Kirchenglocken versammelten sich die Honoratioren, die Bürgerschaft und das Landvolk, und im feierlichen Zug ging es zur Kirche hinauf. Dabei blies der Stadtmusikus Georg Callenbach vom Kirchturm herab die Lieder: "Nun lob mei Seel den Herrn" und "Ein feste Burg ist unser Gott". Die Festpredigt hielt Generalsuperintendent Christoph Althofer.





Erheblicher Nachteil

Mancher Teilnehmer wird von ähnlichen Gedanken bewegt gewesen sein, wie es später an der Tafel hieß: "Geduld überwindet alles". Für Kulmbach bedeutete das Ende des Dreißigjährigen Krieges die endgültige Aufgabe der markgräflichen Residenz und den Umzug der Kanzlei nach Bayreuth.



Dadurch erlitt die Stadt einen erheblichen Nachteil, der erst 200 Jahre später durch den Anschluss an die Ludwigs-Nord-Süd-Bahn ausgeglichen werden konnte.



Ob im Beruf, in der Familie oder im Straßenverkehr sollte man sich auch heute noch den Spruch merken: Geduld überwindet alles.