Kulmbach trauert um Herbert Münch

Im Alter von 69 Jahren starb am Donnerstag nach langer schwerer Krankheit der frühere Stadtrat und Zweite Bürgermeister Herbert Münch. "Kulmbach verliert einen angesehenen Kommunalpolitiker und vorbildlichen Bürger, der mehr getan hat als seine Pflicht", sagte Oberbürgermeister Henry Schramm in der Stadtratssitzung.



In seinem Nachruf hob er hervor, dass Münch im Stadtrat, dem er 30 Jahre angehörte, und im Kreistag eine geschätzte und respektierte Persönlichkeit war. Durch sein uneigennütziges Wirken habe er sich bleibende Verdienste erworben. Münch sei von der Stadt mit der Goldenen und Silbernen Bürgermedaille ausgezeichnet worden. Außerdem sei er Träger der Kommunalen Verdienstmedaille gewesen.



Mann mit Maß und Mitte

Schramm charakterisierte den langjährigen SPD-Ortsvereinsvorsitzenden, der schließlich bei der WGK eine neue politische Heimat fand, als geradlinig und ausgleichend, als Mann mit Maß und Mitte, der stets dem Gemeinwohl verpflichtet war. Beim Roten Kreuz, bei der Wasserwacht, beim RC Pedale Rust und für das innerstädtischen Verkehrskonzept habe er sich besonders engagiert.