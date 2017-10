Kulmbach: Streit unter Betrunkenen eskaliert - 33-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, sind am Montag Abend kurz vor 23.45 Uhr zwei alkoholisierte Männer in der Straße "Obere Stadt" in Kulmbach in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung fügte ein 38-Jähriger seinem Kontrahenten mit einem Messer mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Während der Verletzte anschließend in Richtung Innenstadt flüchtete, konnten alarmierte Kulmbacher Polizeibeamte den Tatverdächtigen noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Ein Notarztteam transportierte den schwer verletzten 33-Jährigen währenddessen in ein Krankenhaus.



Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth nahmen die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging am Dienstag gegen den Messerstecher Untersuchungshaftbefehl. Polizeibeamte lieferten den Mann aus Kulmbach in eine Justizvollzugsanstalt ein.