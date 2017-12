Kulmbach ist um ein Kunstatelier reicher

Am vergangenen Donnerstagabend eröffnete Marion Kotyba ihr neues Atelier mit angeschlossener Galerie im Oberhacken 3 und lud gleichzeitig zu einer Vernissage.



Neben ihren eigenen Werken konnten die zahlreichen Besucher Eisenplastiken von Ralf Vizethum aus Mistelgau bewundern. Der Künstler versteht es, die starre Form des Eisens mit Leben zu erfüllen, ihm etwas Weiches, einen anderen Ausdruck zu verleihen. Bereits mit zehn Jahren hat er angefangen, skulpturell mit Holz zu arbeiten: "Da ist mein erster Stier entstanden." Er hat weitere Figuren aus Holz geschnitzt und ist mit 18 richtig eingestiegen. "Ich mag den Geruch von Eisen und genieße es, in meinem Schmiedeatelier zu arbeiten." Vizethum ist naturverbunden, lebt auf einem Bauernhof und holt sich dort auch ein Stück weit seine Inspirationen.



Marion Kotyba traf bei der Jahresausstellung des Bundes fränkischer Künstler auf Ralf Vizethum. "Dort stand seine Eisenplastik ,Strömung' genau vor meinem Bild, und das hat perfekt harmoniert." Ihre großflächigen Arbeiten in der aktuellen Ausstellung erinnern an Momentaufnahmen aus dem All, erwecken im Betrachter die Vorstellung, in das Bild eintauchen zu können. "Durch meine Ausbildung als textiltechnische Assistentin verstehe ich viel von chemischen Prozessen, das kommt mir zugute", sagte Kotyba, die aufgrund ihres Fachwissens bestimmte Ergebnisse voraussehen kann. "Ich bin sehr experimentierfreudig."



In ihrem neuen Atelier, das sie in Rekordzeit restauriert hat, werden künftig auch Kurse für Kinder und Erwachsene angeboten, 2018 etwa Seminare zu den Themen "Rost & Alterung", "Experimentelle Malerei" oder "Wolken- und Himmelsstimmungen". Besonders gern arbeitet Marion Kotyba mit Kindern. "Die Kinder verlernen heute oft das Freidenken, Kunst nach Schema F ist nicht mein Ding." Wichtig sei es, eigene Ideen zu entwickeln, denn alles, was unter Zwang entstehe, könne kreativ gesehen nicht gut sein. "Die Kinder kommen gern in meine Kurse, weil sie hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen können."



Die aktuelle Ausstellung ist bis zum 31. Dezember jeweils mittwochs von 10 bis 14, freitags von 14 bis 18 und samstags von 11 bis 16 Uhr zu sehen.