Kulmbach im weihnachtlichen Lichterglanz

Die Stadt erstrahlt in diesem Advent noch ein bisschen mehr als im vergangenen Jahr: Die Weihnachtsbeleuchtung ist auf Spitalgasse, Webergasse, die Holzmarktbäume, auf einen Teil des Kressensteins und den Bahnhofsvorplatz erweitert worden. In Bahnhofnähe steht sogar ein Christbaum. Helmut Völkl, der Leiter des Tourismus und Veranstaltungsservice (TUV), ist stolz auf die gelungene Illumination der Stadt.



2016 hat die Stadt 60 000 Euro in die Hand genommen und die Weihnachtsbeleuchtung komplett erneuert. Heuer sind noch einmal Lichter im Wert von 20 000 Euro hinzugekommen, sagt Völkl, aus dessen TUV-Etat die Mittel stammen.



Das Geld hat der TUV gerne in die Hand genommen - nach den unzähligen positiven Reaktionen im vergangenen Jahr. "Von Bürgern und Händlern gab es einhelliges Lob - und Erweiterungsvorschläge", so Völkl. Und 2019 ist noch mehr geplant: Denn dann soll der fertiggestellte Zentralparkplatz ebenfalls festlich beleuchtet werden.



Mit der Installation war heuer - wie im vergangenen Jahr auch schon - die Firma Elektro Hetz zuständig. Mehrere Wochen dauern die Aufbauarbeiten, die laut Völkl "nochmal ein schönes Sümmchen", rund 30 000 Euro, kosten.



Doch für ihn ist das gut angelegtes Geld: "Das lohnt sich schon. Tagsüber sind die LED-Leuchten sehr unauffällig, abends machen sie ein wunderschönes, heimeliges Bild. Das ist dann wie ein Zauber, der sich über die Stadt legt."



Und das ist auch ganz im Sinne von Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU). Ihm ist es ein großes Anliegen, dass die Weihnachtsbeleuchtung stetig erweitert wird, um an möglichst vielen Plätzen und Ecken der Stadt für eine vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen.