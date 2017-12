Kulmbach hat einen neuen Polizeichef

"Für Peter Hübner ist seine neue Aufgabe in Kulmbach fast ein Heimspiel, hat er doch beispielsweise die Motorradsternfahrt von Anfang an mit organisiert", sagte Polizeipräsident Alfons Schieder. Auch habe er 1997/1998 bereits sechs Monate als Dienstgruppenleiter bei der Kulmbacher Polizei gewirkt.





Verkehrssicherheit ist ihm wichtig



Sein Schwerpunkt ist die Verkehrssicherheit, was sich auch darin spiegelt, dass er Vorsitzender der Verkehrswacht Bayreuth und Stellvertreter für Oberfranken ist. "Die Kulmbacher Bürger brauchen jetzt aber keine Bedenken haben, dass ich hier sofort in Repressionen verfallen werde", sagte der frisch gebackene Dienststellenleiter. "Ich will vielmehr präventiv arbeiten."



Dabei kommt dem 51-jährigen Profi das Netzwerk zugute, das er auch überregional verfestigt hat. "Ich freue mich auf die neue, vielfältige Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Kulmbacher Kollegen."



Mit diesen Gedanken stößt der Bayreuther in Kulmbach auf offene Ohren, sei es doch gerade das enge Netzwerk, "das Stadt und Landkreis Kulmbach ausmacht", sagte Landrat Klaus Peter Söllner. "Wir pflegen hier das Kulmbacher Modell, das einfach bedeutet: Die Kommunen stehen alle zusammen und haben ein extrem enges Verhältnis", das gelte auch für die sonstigen Hilfsorganisationen wie BRK, THW oder Feuerwehr. "Es muss für Peter Hübner wie die Rückkehr ins gelobte Land sein."





Stolz auf hohen Sicherheitsstandard



Landrat Söllner ist stolz auf den hohen Sicherheitsstandard in Kulmbach, eine Aufklärungsquote von 84 Prozent könne sich sehen lassen. "An dieser Stelle gilt mein Dank auch Dominik Salosnig, der ein halbes Jahr lang die Dienststelle auf Zeit geführt hat."



Salosnig bedauerte, dass die sechs Monate so schnell verflogen seien, denn er war mit großer Offenheit und Vertrauen in der Kulmbacher Polizeidienststelle aufgenommen worden. "Der Abschied aus Kulmbach fällt mir schwer, es war eine angenehme, lehrreiche und auch spannende Zeit."





In Wackersdorf "verbraten"



Mit Hauptkommissar Peter Hübner gewinnen die Kulmbacher einen Polizisten, der seine Ausbildung 1984 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei begann. "Bereits nach einem Jahr wurde ich 1985 als einer der Jüngsten in Wackersdorf ,verbraten', seitdem steht bei mir der Sicherheitsaspekt an erster Stelle", sagte er, so etwas wolle er nicht mehr erleben.



Peter Hübner leistete fast fünf Jahre lang Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Dachau, 1992 begann er die Ausbildung zum gehobenen Dienst in Sulzbach-Rosenberg, die er 1995 erfolgreich abschloss. Als Polizeikommissar kam er dann zurück in die Bayreuther Heimat, wo er für zwei Jahre als stellvertretender Dienstgruppenleiter eingesetzt wurde. 1999 wechselte Hübner zum Polizeipräsidium Oberfranken, wo er im Sachbereich Verkehr für die Verkehrssicherheit in Oberfranken verantwortlich zeichnete.



In Kulmbach ist er nun Dienststellenleiter für 48 Beamte, die wiederum für rund 40 000 Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis zuständig sind. Die Aufgaben sind vielfältig und reichen vom Tagesgeschäft über die Begleitung von Großveranstaltungen bis zum Katastropheneinsatz. Peter Hübner ist zuversichtlich, sein neues Amt gut auszufüllen. Der Vater von zwei Kindern und Großvater eines Enkels wird seinen Wohnsitz in Bayreuth behalten und pendeln. In seiner Freizeit geht er gern ins Fitnessstudio und ist ein leidenschaftlicher Skifahrer, "wenn mir die Arbeit den notwendigen Freiraum dafür lässt".