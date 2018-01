Kulmbach: Großeinsatz mit Hubschrauber und Maschinenpistolen - Mann festgenommen

Ein Mann flüchtete am Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle auf der A9 vor der Polizei und setzte seine Flucht in Kulmbach zu Fuß weiter. Wie die Polizei mitteilt, suchten sie mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach ihm. Offenbar wurde der Mann kurz darauf festgenommen.Während der Verkehrskontrolle gab der Mann plötzlich Gas und flüchtete in Richtung Kulmbach. Dort verließ er nach ersten Erkenntnissen das Auto und ging zu Fuß weiter. Er versteckte sich in einem Anwesen in einer Siedlung. Mehrere Polizisten umstellten das Gebäude.Genauere Angaben kann die Polizei derzeit nicht erteilen.