Kulmbach feiert am Wochenende den Advent

Selbst gemachte Leckereien, weihnachtliche Dekoartikel, filigranes Kunsthandwerk, Musik und viele Aktionen werden bei "Kulmbach im Advent" am Samstag und Sonntag für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Die historische Altstadt bietet mit ihren verwinkelten Gassen wieder die passende Kulisse für das Markttreiben, das Jahr für Jahr Tausende in die Stadt lockt.



Eröffnet wurde "Kulmbach im Advent" am Freitagabend von OB Henry Schramm und "Christkind" Emma, das Süßigkeiten an die Kinder verteilte. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgte das Blechbläserensemble des Musikvereins Burghaig.



Am Freitagabend konnte man schon einen ersten Eindruck davon gewinnen, was den Besuchern am Wochenende alles geboten wird. Beim Adventsmarkt im Oberhacken und Büttnerwinkel kann man Händlern beim Flechten von Körben oder auch Figuren-Schnitzen über die Schulter schauen.

Rund um das Burggut in der Waaggasse wird zum neunten Kunsthandwerkermarkt eingeladen, und auch der Adventsmarkt an der Alten Villa im Schießgraben lockt mit vielen Attraktionen.



Am Schießgraben kann unter anderem auch eine lebende Krippe bestaunt werden. Der Adventsmarkt der Diakonie ist gemeinnützig, und auch in diesem Jahr kommt der Erlös den Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen der Diakonie zugute.



Doch damit nicht genug: In der ganzen Innenstadt können am Wochenende wieder Krippen aus der ganzen Welt betrachtet werden, die öffentlich ausgestellt sind. Und in der Dr.-Stammberger-Halle finden neben einem Figurentheater und einer Multivisionsshow auch wieder der Bücherflohmarkt zugunsten der WfbM Melkendorf und der Weihnachtsmarkt der Nepalhilfe Kulmbach statt.