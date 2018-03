Kulmbach: Betrunkener fährt mit Auto zum Einkaufen und torkelt barfuß über Parkplatz

Erheblich alkoholisiert trat ein 50-Jähriger in Kulmbach den Weg zum Supermarkt an - dummerweise mit dem Auto.Am Donnerstag gegen 12.00 Uhr suchte der Mann einen Supermarkt in der Kronacher Straße auf. Nachdem er sein Auto abgestellt hatte, torkelte er merklich betrunken über den Parkplatz, was einem aufmerksamen Zeugen nicht verborgen blieb. Dieser verständigte die Polizei, welche den Verkehrssünder kurze Zeit später barfuß und unter erheblichem Alkoholeinfluss auf dem Parkplatz antreffen konnte.Auch wenn es dem Mann unter dem Eindruck einer größeren Menge Wodka nicht mehr möglich war, eine Atemprobe abzugeben, bestand an seiner Fahruntüchtigkeit nicht der geringste Zweifel. Da zudem bewiesen war, dass er sein Fahrzeug in seinem Zustand selbst auf den Parkplatz manövriert hatte, musste er sich auf richterliche Anordnung einer Blutentnahme unterziehen und seinen Autoschlüssel nebst Führerschein an die Beamten übergeben.Auf letzteren wird er nun eine Zeit lang verzichten müssen, über die genaue Dauer, sowie über das Strafmaß, entscheiden nun die Justizbehörden.