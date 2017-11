Kulmbach: Bäckerpraktikanten backen um die Wette

Backe, Backe, Kuchen - ganz nach dem Motto Backtradition und Backhandwerk findet am 18. November um 11 Uhr in den Museen im Mönchshof der Wettbewerb "Kulmbachs bester Bäckerpraktikant" statt. Drei junge Leute, die im Vorfeld ein Praktikum bei einer Bäckerei absolvierten, treten gegeneinander an.



"Wir wollen das Handwerk und die Wertigkeit des Bäckerberufs näher bringen und den Nachwuchs erreichen", sagt Helga Metzel, Leiterin der Museen im Mönchshof zum Hintergrund der Aktion. Deshalb sei auch jeder herzlich eingeladen, den Wettstreit der Praktikanten mitzuverfolgen.



"Mich hat interessiert, wie aus den einzelnen Komponenten des Teigs schließlich ein Brot wird", erklärt Silke Herrmann, eine der drei Kandidaten, die ihr Praktikum beim "Grünwehrbeck" in Kulmbach absolvierte. Obwohl sie kein Frühaufsteher sei, habe ihr das Backen Spaß gemacht, und es sei ihr von Tag zu Tag besser gelungen. Kein Wunder, denn sie wurde von Gesellin Romina Krauss angeleitet. Die ist auch nach ihrer Ausbildung noch begeistert. "Es ist toll, was man aus einfachen Rohstoffen herstellen kann", schwärmt sie. Die beiden Konkurrenten beim Wettbewerb lernten bei der Bäckerei Günter Seuß in Schwarzach sowie bei der Bäckerei Schwab in Lindau das Handwerk kennen.



Bäckermeister Ralf Groß von der Bäckerei "Der Grünwehrbeck" erklärt, dass die Idee eines solchen Wettkampfes unter Praktikanten ursprünglich von dem Wettbewerb "Bayerns schnellster Bäcker" aus Coburg abstamme. Er wolle damit zum einen das Ansehen der Mittelschulen aufwerten, "weil im Handwerk jeder eine Chance hat und immer die Möglichkeit besteht, sich hochzuarbeiten". Zum anderen sei es ihm wichtig, die Bedeutung des Berufsstands Bäcker wieder in das Gedächtnis der Leute zu rufen. "Und ich habe das Bäckereimuseum mitgebaut, mein Herz hängt daran", fügte er hinzu.



In insgesamt fünf Aufgaben müssen die Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Dabei muss jedes Team fünf verschiedene Gebäckstücke herstellen, die anschließend von den Schiedsrichtern bewertet werden. Neben Helga Metzel sitzen außerdem zwei Bäckermeister in der Jury. Zusätzlich erhält jeder der drei Praktikanten einen lokalen Promi als Joker. Zu Beginn jeder Backaufgabe wird ihnen eine Frage gestellt. Während die Teilnehmer ihre Gebäckstücke formen, haben ihre prominenten Joker Zeit, sich zu informieren. Wird die Frage nach Ablauf der Zeit richtig beantwortet, erhält der Praktikant Bonuspunkte.



Unterstützung bekommen die Wettstreiter von ihren jeweiligen Gesellen, die ihnen auch schon während des Praktikums zur Seite standen. Das Gewinnerteam erhält einen Pokal für den Betrieb.



Parallel läuft ein weiterer Wettkampf, in dem die jeweiligen Hauswirtschaftslehrer der Praktikanten gegeneinander antreten. Als unerfahrene Anfänger bekommen sie einen Bäckermeister zur Unterstützung und können ebenfalls einen Pokal für die Schule erzielen. Die fertigen Produkte dürfen anschließend verzehrt werden.