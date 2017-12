Krippenspiel im Schneesturm: Tolle Stimmung in Lindau

Lange vor Beginn des Krippenspiels war auf der Dorfstraße schon fast kein Durchkommen mehr. Und auch die neue Festscheune, in der zum ersten Mal der - wie immer kostenlose - Glühwein ausgeschenkt wurde, war proppenvoll.





Auch Tanzmäuse zeigten Können



Die Chorgemeinschaft Feuln-Waizendorf-Lindau (Dirigent Christian Knörrer), der Posaunenchor Trebgast (Werner Gräbner) und die Tanzmäuse des TDC Lindau (Leiterin Yvonne Götz) stimmten auf das traditionell folgende Krippenspiel ein.



Zur Dramaturgie der Dorfweihnacht passte dann auch, dass gerade in dem Moment, als die 13 Darsteller mit ihrer Weihnachtsgeschichte "Die Wirtin, der Wirt und das Kind im Stall" begannen, ein Schneesturm über den Dorfplatz hinwegfegte. Die Zuschauer und die Akteure störte das aber nicht.



Ein "Moderator" führte mit begleitenden Erklärungen durch die einzelnen Szenen, die sich hauptsächlich vor dem Gasthof "Zur freundlichen Wirtin" abspielten. Aber von Freundlichkeit hatte die Wirtin bis dahin noch nichts gehört. Sie dachte nur an ein paar neue Schuhe, die bei Bestellung eines "Menü Spezial" für sie herausspringen werden. Bei der Ankunft der "Heiligen Drei Könige" witterte sie das ganz große Geschäft und ein neues Kleid für sich.





Gastwirt unter dem Pantoffel



Für die Hirten, die dem hellen Stern folgten, und für Maria und Josef, die ihren nächtlichen Schönheitsschlaf störten, hatte sie kein Quartier. Der unter ihrem Pantoffel stehende Wirt brachte das Paar aber heimlich im Stall unter. Ihm wurde bald klar, wer da in der folgenden Nacht geboren wurde. Da hatte der Wirt genug von der Bevormundung durch seine Frau und stauchte sie nach allen Regeln der Kunst zusammen.



Die vielen Kinder, die bis zum Ende ausharrten, konnten am Ende noch den Nikolaus begrüßen, der einen großen Sack voller Süßigkeiten dabei hatte.





Die Darsteller



Die Darsteller waren Thorsten Eichner, Manuela Leppert, Michael Martin, Christina Taylor, Leon Hartmann, Marie Lindner, Marion Dippold, Christian Potzel, Franz Potzel, Anna Liebisch, Werner Eichner , Charly Erlmann und Klaus Meisel. Regie führte Jürgen Peter.