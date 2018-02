Kriegerischer Fassadenschmuck an Kulmbacher Häusern

Ein eigenartiger "Schmuck" an einer Mauer und am "Schlösslein" im Oberhacken 38 verwundert so manchen Spaziergänger. Sind hier doch an beiden Stellen Kanonenkugeln vermauert worden.

Sonst findet man solche hin und wieder an den Mauern von Burgen und Schlössern und sogar an Kirchen - wohl zur Erinnerung an eine glücklich überstandene Belagerung. In Weismain dekorieren sie ein altes Stadttor.





Ein Symbol der Stärke



Architekturgeschichtlich gibt es allerlei Deutungsmöglichkeiten für die bauliche Verwendung dieser Kriegswaffen. Sie können als Erinnerungsstücke an historische Ereignisse dienen, als Symbol der Stärke, aber auch ganz einfach als "Verzierung".



So findet man sie an zerschossenen und dann wiedererrichteten Gebäuden, in die man dann triumphierend den "Zerstörer" einbaute. Dies ist die Erklärung für die zwei Kanonenkugeln am "Schlösslein". Zusammen mit der Petrikirche und der Plassenburg ist es heute noch ein Wahrzeichen Kulmbachs und eines der beliebtesten Fotomotive.





Von den Bundesständischen Truppen vollkommen zerstört



Um 1398 wurde es als Lehen an die Bayreuther burggräflichen Ministerialen gegeben. Als Gegenleistung mussten diese in Zeiten der Gefahr Stadt und Burg mit verteidigen.

Bei der Belagerung 1553 wurde das alte Haus von den Bundesständischen Truppen vollkommen zerstört. Später, beim Wiederaufbau, erinnerte die Besitzerfamilie Saltzmann an dieses Ereignis mit dem Einmauern der oben erwähnten Kugeln.



Häufig wurden Kugeln aber auch gezielt eingebaut, um einem möglichen Gegner die Stabilität und Wehrhaftigkeit eines Gebäudes zu demonstrieren. Und man kann sich auch durchaus vorstellen, dass Kugeln bei kriegerischen Ereignissen dort gelandet sind, wo man sie anschließend eingemauert hat. So dürfte es bei dem Exemplar an der Mauer im Oberhacken neben der Hausnummer 40, der Fall gewesen sein.



Denkbar wäre aber auch, dass es sich nur um einen aus dem Stein heraus gemeißelten Bauschmuck handelt.





Nach dem Gewicht der Kugeln



Und nun noch ein Exkurs zu dem Kriegsgerät Kanone: Kanonen wurden ursprünglich nicht nach dem Kaliber, sondern nach dem Gewicht ihrer Kugeln eingeteilt, und zwar von der Ein-Pfünder-Kanone mit einem Kugel-Durchmesser von 47 Millimetern bis zu einer 96-Pfünder-Kanone mit einem Kugel-Durchmesser von 236 Millimetern und mehr.



Bestückt wurden sie ursprünglich mit großkalibrigen Steinkugeln, die mithilfe von Schwarzpulver aus dem Rohr einer Steinbüchse abgefeuert wurden. Bis zur Erfindung des Pulvers wurden sie mit Hilfe von Katapultvorrichtungen auf den Feind geschleudert. Im Laufe des 15. Jahrhunderts setzten sich gegossene Eisenkugeln durch, doch fanden Steinkugeln als Munition für Schiffskanonen bis weit in die frühe Neuzeit hinein weiterhin Verwendung.



Wir könnten uns beim Erklären der Kulmbacher Kanonenkugeln aber auch an die von Gottfried August Bürger veröffentlichte Geschichte vom "Lügenbaron" erinnern. War es vielleicht hier in Kulmbach, wo Baron von Münchhausen auf einer Kanonenkugel in Richtung Stadt ritt ...?