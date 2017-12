Kreis Kulmbach: Müllwagen gerät ins Rutschen - Arbeiter eingeklemmt

Müllmann leicht verletzt



Laut Polizeibericht wollte am Mittwochmorgen ein Müllfahrzeug einen steilen Berg in Wartenfels (Landkreis Kulmbach) hinauffahren. Dabei rutsche das Fahrzeug auf der winterglatten Fahrahn rückwärts und schlitterte auf eine Böschung.Zum Unfallzeitpunkt stand ein Arbeiter hinten auf dem Trittbrett. Der 33-Jährige aus dem Landkreis Kronach wurde zwischen Fahrzeug und Hecke eingeklemmt und musste mit Fußverletzungen ins Klinikum Kulmbach eingeliefert werden.An der Böschung sowie dem Müllfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.