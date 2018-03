Kreative Ideen für die Alte Spinnerei

Die Stadt Kulmbach hatte den Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Die Sieger wurden am Montagnachmittag mit Urkunden und Preisgeldern in Höhe von insgesamt 156.000 Euro ausgezeichnet. Alle eingereichten Entwürfe sind noch bis zum 7. April in einer Ausstellung im Foyer der Dr.-Stammberger-Halle zu sehen.

Als gleichwertig landeten zwei Entwürfe auf dem ersten Platz: k.u. g.-architekten München mit der früheren Kulmbacherin Carolin Kodisch und Lex Kerfers_Landschaftsarchitekten Bockhorn einerseits sowie W & V Architekten GmbH Leipzig in Kooperation mit bbz Landschaftsarchitekten Berlin. Beide wurden mit einem Preisgeld von jeweils 42.500 Euro belohnt. Beim erstgenannten Entwurf gefiel der Jury die sehr gut gelungene Transformation von einem Industriegebäude in ein modernes Behördenzentrum mit ergänzenden Wohnangeboten. Beim zweiten Entwurf überzeugte die klare Grundrissstruktur mit zwei in Gestalt und Funktion deutlich unterschiedenen Lichthöfen: grün zu den Wohnungen und Büros, gläsern und architektonisch über dem Foyer. Dazu wurden Wohnungen im Dachbereich mit zugeordneten Gärten geplant. Platz zwei und ein Preisgeld von 25.000 Euro gingen an das Studio Gründer Kirfel, Bedheim und Rudolph Langner Station C23 Architekten und Landschaftsarchitekten Leipzig. In die sanierte Fassade des Kopfbaus wurde im Haus-im-Haus-Prinzip ein neuer Baukörper mit neu definierten Geschosshöfen losgelöst von der Fassade eingestellt. Platz drei mit einem Preisgeld von 16.000 Euro schließlich ging an Lokalmatadoren: Die Arbeitsgemeinschaft H2M Architekten + Stadtplaner, Drenske Architekten Kulmbach und Koeber Landschaftsarchitektur Stuttgart haben einen sehr mutigen Entwurf erstellt. Mit einem fassadenbündigen Dachaufsatz wurde eine zeitgenössische "Stadtkrone" geschaffen, die sensibel mit durchscheinenden Glas- und Textilschichten ausgeführt ist.



