Kleine Helden und große Lebensretter

von HORST WUNNER

Blut ist Leben, ohne es ist alles nichts.Und ohne die Spender gäbe es oft kein Überleben. Sie sind die Quelle, die sprudelt, zu allererst. 676 von ihnen aus ganz Oberfranken wurden nun in der Dr.-Stammberger-Halle gehrt. 75, 100, 125, 150 und als Spitzenwert 175 Mal führte ihr Weg zur Liege, ließen sie sich in circa einer Viertelstunde einen halben Liter Blut abnehmen. Da kam eine ganze Menge zusammen und dafür gab es jetzt ein unterhaltsames Dankeschön des Bayerischen Roten Kreuzes für ein Leben im Zeichen der Blutspender. Mit einem tollen Essen und einem interessanten Rahmenprogramm, dem der Behindertensportler Felix Brunner aus Füssen und der Kabarettist Chris Boettcher die grundverschiedenen Noten verliehen.

Der 27-jährige Felix Brunner aus Füssen stürzte am 17.Januar 2009 am Berg in über 2000 Metern Höhe erst zehn Meter im freien Fall ab und schlitterte dann nochmals 30 Meter in die Tiefe. Sitzt seitdem im Rollstuhl. Er war der Ehrengast in der Stadthalle und erzählte aus seinem Leben, das nach dem Unglück nur ein Ziel hatte: Wieder zurück finden in die Wirklichkeit.

Und er machte den Blutspendern ein Riesenkompliment: "Leuten wie Ihnen habe ich mein Leben zu verdanken". 800 Transfusionen, fast 400 Liter Blut, habe er benötigt für die Wiederherstellung mit 60 Operationen nach acht Monaten im Koma und 13 Monaten Klinikaufenthalt. "Jetzt geht es mir richtig gut", sagt er und lacht - und man glaubt es ihm. Er schaut auf das Gipfelkreuz, das überdimensional auf der großen Leinwand in derStadthalle platiert ist. Nun sehe er es wieder aus der Nähe, habe sich mit dem Hand-Mountainbike wieder in die Alpenwelt gewagt. Mit dem Projekt "Von der Transfusion zur zur Transalp", wo er die Strecke von seinem Heimatort Füssen bis zum Gardasee aus eigener Kraft bewältigte. Das sei doch wieder gefährlich, wurde er gefragt, als man die Bilder sah, wo es rasant die Steilhänge mit Rad oder Skiern hinunter geht. Antwortet: "Ich will mich nicht in Watte packen, der Berg ruft wieder".

Brunner hält Vorträge bei Unternehmen und in Schulen, erklärt, wie man Krisen meistert. Er hat noch eine Botschaft dabei: Jede Niederlage ist eine wunderbare Chance für etwas Neues, sobald man diese akzeptiert habe. Sein Ziel: an den Paraolympics teilnehmen, "ich rechne mir da gute Chancen aus".

Das Prozedere der Übergbe der Ehrennadeln verlief nicht rein routinemäßig, alle Namen erschienen auf der großen Leinwand, untermalt von Heroen-Musik für die "kleinen" Helden und eingespielten Grußworten bekannter Politiker und Sportgrößen. Als die, die mit 175-maligem Blutspenden fast den Olymp bestiegen haben, auf die Bühne kamen, ertönten Dauer-Beifall und Bravorufe. Immerhin verbergen sich hinter dieser Leistung fast 40 Jahre Blut spenden und knapp 1600 Liter Blut pro Person. Schon vorher erhielten 299 Spender für 75 Blutentnahmen, 194 für 100, 140 für 125 und 43 für 150 Spenden eine Auszeichnung.



Franken sind treue Spender

Für Sylvia Günther vom Blutspendedienst ist das eine großartige Sache, wenn man bedenke, dass Männer sechsmal und Frauen viermal im Jahr spenden dürfen. "Da kommt oft ein halbes Leben zusammen". Die Franken seien treue und engagierte Blutspender, sagt sie und hat eigentlich nur einen Wunsch: "Dass in den heißen Sommermonaten der Zulauf stärker wird, wir haben kühle Getränke parat".

Und dann betrat als unterhaltsame Krönung noch der Kabarettist Chris Boettcher die Bühne, veranlasste seine Zuhörer zu Ovationen. Denn er vermochte in seine Songs dem Blut eine neue Wirkung zu verleihen, wie mit "Über sieben Blutergüsse musszt du gehn", dem Ohrwurm von Peter Maffey. Oder parodierte Sportlegenden, Weltmeister und Politiker wie Stoiber, Seehofer und Angela Merkel: "Sechs mal Blutspenden im Jahr, wir schaffen das". Es waren nette Beiträge mit spitzer Zunge und hintergründigem Humor.



175 Blutspenden

Hermann Dorn, Bernhard Odörfer



125 Blutspenden

Brigitte Passing, Rainer Wülfert, Thomas Thalheimer,

Thomas Suske



100 Blutspenden

Werner Strobel, Hans-Herbert Retsch, Harald Walther, Helmut Konrad, Alfred Schlemmer

75 Blutspenden

Gudrun Hakberdi, Walter Koziol, Bernd Grethlein, Bernd Steinhäuser, Wolfgang Schütz, Joachim Zapf, Herwig Neumann, Oliver Zöbisch





Interview mit zwei Blutspendern



Die Bayerische Rundschau nutzte die Gelegenheit, an zwei Spender aus dem Landkreis Kulmbach vier Fragen zu stellen. Beide haben die stolze Zahl 175 erreicht. Es sind der 64-jährige Hermann Dorn aus Kulmbach und Bernhard Odörfer (61) aus Trebgast.



Wie kamen Sie beide zum Blutspenden?

Hermann Dorn: Durch die Bundeswehr. Da hat es einen Tag Sonderurlaub gegeben und den habe ich gebraucht.

Bernhard Odörfer: Ich bin als Helfer zur Rotkreuz-Kolonne Kupferberg gegangen, um Leuten zu helfen. Und da war Blutspenden selbstverständlich.



Warum diese Ausdauer?

Dorn: Meine Kumpels aus Kulmbach haben auch gespendet, das macht Sinn und man gewöhnt sich einfach daran.

Odörfer: Erstens: Weil es anderen hilft. Und Zweitens: Weil man immer aktuell weiß, ob das eigene Blut o.k. ist.

Lief schon mal etwas schief beim Blutspenden?

Dorn: Nein, alles problemlos. Wenn die Werte aber nicht stimmten, hieß es Nein.

Odörfer: Obwohl auf jeden Liter gewartet wurde, hat schon mal eine Infektion, eine "Bebbn", das Spenden nicht zugelassen.

Haben Sie noch Lust auf Mehr oder ist jetzt Schluss?

Dorn: Nein, Schluss ist bei mir erst mit Erreichen des Spendenalters, mit 73 Jahren, so Gott will.

Odörfer: Wenn gesundheitlich alles klar geht, will ich die 200 schaffen, das ist ein Ziel.