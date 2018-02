Kirchenchor feiert 50. Geburtstag

Nun jauchzt dem Herren alle Welt, kommt her, zu seinem Dienst euch stellt..." - so beginnt die von Wilhelm Paul sehr ausführlich geführte Chronik des Kirchenchors Burghaig. Diesem Choralwort nach Psalm 100 folgt das Ensemble der Johanneskirchengemeinde seit 50 Jahren.

Der Kirchenchor Burghaig traf am Montag, 4. März 1968 zu seiner ersten Singstunde mit vielen Sängerinnen und Sängern aus Burghaig sowie aus Seidenhof und Neuseidenhof. Nach wenigen Übungsstunden fand schon im April, am Ostersonntag, der erste Choreinsatz bei der Weihe der drei neuen Kirchenglocken statt. Es erklang der Choral: "O, dass ich tausend Zungen hätte". Auch bei der Übergabe der Friedhofshalle in Burghaig war der Chor mit von der Partie. Bis zur Einweihung der Johanneskirche im Jahre 1968 probten der Burghaiger und der Melkendorfer Chor gemeinsam, und es ertönte am 18. August 1968 zusammen mit Bläsern festliche Chormusik.

Wilhelm Paul, seit 1948 Schulleiter an der Volksschule Burghaig, hatte 1952 den Melkendorfer Kirchenchor gegründet. Mit der Entstehung des neuen Gemeindezentrums und der Kirche in Burghaig verlegte er seine Aktivitäten als Chorleiter ebenfalls dorthin. Mit seiner großen Freude an der Musik verstand er es, diese auch an die Sänger weiterzugeben. Es wurde fleißig geübt. Neben zahlreichen Auftritten zu kirchlichen Festtagen und Jubiläen gab es auch gesellige Abende, die durch musikalische Einlagen eine Bereicherung erlebten.



Eigene Kompositionen

Über 20 Jahre hielt Paul alle Auftritte seines Kirchenchores in einer Chronik fest: Jubiläen, Festgottesdienste, Trauungen und Auftritte mit anderen Chören im Dekanatsbezirk und sogar auf Landesebene. Zu diesen Anlässen entstanden zur Überraschung seines eigenen Chores von ihm komponierte Chorsätze. So verdankt der Kirchenchor Burghaig seinem damaligen Chorleiter einige kleine Liedsammlungen. Am 1. Advent 1988 übergab Wilhelm Paul den Dirigentenstab an Ruth Meuß, die Frau des damaligen Gemeindepfarrers Johannes Meuß.

Die Tradition der Ausgestaltung vieler Gottesdienste zu festlichen Anlässen und anderen Feierlichkeiten wurde stets fortgesetzt. Bei Jahresausflügen wurden befreundete Gemeinden besucht, gemeinsam gesungen und neue Kontakte geknüpft.



Schwägele dirigiert seit 25 Jahren

Große Beachtung fand der Chor zur Kirchweih im Jahr 1993 mit der Feier des 25-jährigen Jubiläums der Johanneskirche und seines eigenen Geburtstages mit einem Festgottesdienst und Festumzug am Nachmittag.

Ende August 1993 verabschiedete die Gemeinde nach zwei Jahrzehnten Pfarrer Johannes Meuß, und mit ihm musste sich der Chor auch von Ruth Meuß als Dirigentin trennen. Gertraud Schwägele übernahm beim Erntedankgottesdienst 1993 die Chorleitung. Sie führt den Chor nun schon 25 Jahre.

Unter ihrer Führung gab es zahlreiche Auftritte und auch Teilnahmen an Großveranstaltungen wie den Landeschortagen in Coburg und Rothenburg ob der Tauber. Die Neubesetzung der Pfarrstelle im Jahr 1994 mit Pfarrer Erwin Lechner war ein großer Gewinn für den Chor, denn ab sofort sang er im Tenor mit. Deshalb konnten immer wieder drei- und vierstimmige Lieder und Chorsätze eingeübt und gesungen werden.



Ein reiner Frauenchor

Doch die im Kirchenchor aktiven Männer wurden zusehends weniger und das Liedgut daher zwei- bis dreistimmig. Heute ist der Kirchenchor ein reiner Frauenchor. Die Freude am Singen ist geblieben, und so wird derzeit mit vollem Einsatz wird für das Kirchenchorjubiläum im Jahr 2018 geprobt. Am 4. März, um 9.30 Uhr, genau 50 Jahre nach der ersten Chorstunde, feiern die Sängerinnen einen musikalischen Festgottesdienst in der Johanneskirche und laden dazu alle Interessierten herzlich ein.