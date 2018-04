Kinder stürmen die Kulmbacher Plassenburg

Rechtzeitig zur traditionellen Ostereiersuche der Freunde der Plassenburg hatte der Wettergott ein Einsehen und am Montag auf Frühling umgestellt. Bei herrlichem Sonnenschein fanden sich am Ostermontag an die 300 Kinder mit ihren Eltern im Kasernenhof der Kulmbacher Plassenburg ein, um auf die Jagd nach den Ostereiern zu gehen.



Woanders versteckt

"Die Ostereier sind heuer an einer anderen Stelle versteckt", sagte Vorsitzender Peter Weith. In den vergangenen Jahren hätten nämlich diverse Familien die Wiese beim Eingang zum Schönen Hof bereits im Vorfeld "geplündert".



Deswegen müssten die Kinder diesmal auf dem Bierweg unterhalb der Burgmauern suchen. "Wir wollen außerdem mit wechselnden Fundorten den Kindern, die regelmäßig kommen, immer wieder andere Ecken der Burg zeigen", sagte Weith.



Jedes Kind, das ein Ei gefunden hatte, durfte sich im Schönen Hof Süßigkeiten abholen. In diesem Jahr waren es sogar zwei verkleidete Osterhasen, die für einen reibungslosen Umtausch sorgten.



Senf und Geyer im Kostüm

In Kostümen hatten Andrea Senf und Katrin Geyer jede Menge zu tun. Viele Kinder nutzen die Gelegenheit, sich mit den Osterhasen fotografieren zu lassen. Wann hat man sonst schon die Gelegenheit dazu?



Etwa 300 Ostereier hatten die fleißigen Helfer der Freunde der Plassenburg im Vorfeld versteckt, und alle wurden gefunden. Doch auch die Kinder, die nichts entdeckt hatten, mussten nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. "Es ist einfach herrlich, so viele Familien auf der Burg zu sehen", schwärmte Peter Weith und hoffte, dass viele Kulmbacher auch im weiteren Verlauf des Jahres den Weg auf die Plassenburg finden.