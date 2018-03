Kevin mit dem Grubber: Jetzt wird geheiratet

120 Meter großes Herz





Die Braut war beeindruckt



Erst hat Kevin Wolf aus Danndorf (Landkreis Kulmbach) seiner Jenny mit dem Traktor einen XXL-Heiratsantrag gemacht - und jetzt wird geheiratet. Dass demnächst die Hochzeitsglocken läuten, plauderte der Chef des Bräutigams, Zimmerermeister Günther Stenglein aus Schmeilsdorf, auf seiner Facebookseite aus.Vor einem halben Jahr kam Jenny Trotzke aus dem Staunen nicht mehr raus. Ihr Kevin hatte sich richtig was einfallen lassen, um seine Freundin mit der größten Liebeserklärung Frankens zu überraschen - so groß wie zwei Fußballfelder. Er setzte sich auf seinen Fendt Farmer 309, hängte den Grubber an und schritt zur Tat. Er "schrieb" die beiden Vornamen und ein großes Herz außenrum auf einen Acker zwischen Schimmendorf und Gärtenroth. "120 Meter breit und genauso hoch", sagte der junge Mann, der seine Braut schon aus dem Sandkasten kennt.Einen Fehler durfte der gelernte Zimmermann dabei nicht machen. Sonst wäre das Bild kaputt gewesen. Ingo Bäuerlein aus Geutenreuth dokumentierte die Aktion mit der Videokamera, die an einer Drohne befestigt über dem Schauplatz schwebte.Jenny Trotzke war beeindruckt. Als Kevin dann um ihre Hand anhielt, sagte sie gleich: Ja.Und in zwei Monaten wird geheiratet. Zimmerermeister Günther Stenglein schrieb auf seiner Facebookseite unter das Video von Kevin mit dem Grubber: "Das war erfolgreich! Am 12. Mai 2018 ist Hochzeitstermin."