Kein Faschingsscherz: Zwei SUVs fuhren 111 Sachen zu schnell

Neben den zwei SUV-Fahrern hat die Polizei am Donnerstagnachmittag auch den Fahrer eines Sattelzugs nach massiven Geschwindigkeitsübertretungen aus dem Verkehr gezogen.



Zwei 20 und 37 Jahre alte Nürnberger überführten zwei Neuwagen an eine Vermieterfirma. In der Bindlacher Allee überholten sie in einem Baustellenbereich eine Streife der Verkehrspolizei mit einer Geschwindigkeit von 191 Stundenkilometern - bei erlaubten 80.



Beide erhalten Bußgeldbescheide über 1200 Euro und müssen drei Monate ihren Führerschein abgeben.





Rasender Sattelzug



Mit 122 Sachen statt der erlaubten 80 rauschte ein 40-jähriger Ukrainer mit seinem vollbeladenen Sattelzug den Bindlacher Berg hinunter.



Er konnte von Beamten des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizei angehalten werden. Sein Bußgeld von fast 700 Euro musste er noch vor Ort bezahlen.