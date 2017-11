Kasendorf macht seine Wanderwege schön

Der Arbeitstrupp des Naturparks Fränkische Schweiz soll im nächsten Jahr im Markt Kasendorf eingesetzt werden, um Wanderwege und andere Einrichtungen instand zu halten. Als Etat plant der Markt Kasendorf - wie bereits in den vergangenen Jahren - 12 000 Euro für diese Maßnahmen ein.

Wie oft kann oder soll eine Baugenehmigung verlängert werden, wenn der Bauherr in den letzten Jahrzehnten bislang nichts daran gesetzt hat, den genehmigten Plan auch zu realisieren? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Markgemeinderäte in Kasendorf auf der jüngsten Sitzung. Wieder einmal hatte die Firma B-K-Immobilien aus Weismain um eine Verlängerung der Baugenehmigung gebeten. Schon seit Jahrzehnten besteht für das Grundstück mitten in Kasendorf Baurecht für ein Wohnhaus. Roland Hübner (CSU) bat darum, nachzuhaken, ob an eine Realisierung überhaupt gedacht werde.



Bürgermeister Bernd Steinhäuser (CSU) gab zu bedenken, dass keine rechtlichen Verpflichtungen durch die Nachfrage bestehen würden. Deshalb verlängerten die Kasendorfer Räte die Genehmigung erneut ohne Diskussion. Die Baugenehmigung behält jetzt ihre Gültigkeit wieder für zwei Jahre, dann muss sie - sollte bis dahin nichts passiert sein - um weitere Jahre verlängert werden.



Ebenfalls grünes Licht gaben die Kasendorfer Räte einem Bauherrn aus Heubsch. Er möchte sein Wohnhaus mit einem weiteren Erker ausstatten. Da das Haus bereits über einen großen Erker verfüge, sahen die Räte das Vorgehen nicht als problematisch an. Außerdem genehmigten die Räte eine Werbeanlage an einer Pizzeria in der Thurnauer Straße. "Genehmigungspflichtig ist das Schild nur, weil es größer als einen Quadratmeter ist", sagte Bürgermeister Bernd Steinhäuser.



Bei der Sitzung des Marktgemeinderates stand außerdem die Rechtsverordnung über den Ladenschluss auf der Tagesordnung. Sie wird auf der Basis der vergangenen Jahre erlassen.

Ebenfalls keine Änderungen gab es bei der Beschickung der Kirchweih 2018. Michael Korn erhielt den Zuschlag wie bisher.



Gemeinderat in Kürze:

Gegen die Ausweisung einer Kurzparkzone vor der Firma Euronics-Bauer sprachen sich die Mitglieder des Kasendorfer Marktgemeinderats aus. In diesem Bereich gibt es zwar öffentliche Parkplätze, sie werden allerdings von Anwohnern genutzt. Oft auch länger, hatte sich die ansässige Elektrofirma mokiert. Schilder, die diese Parkplätze als Kurzzeitstellflächen ausweisen, aufzustellen, bringe jedoch nichts. Die Überwachung sei schwierig, gab Bürgermeister Bernd Steinhäuser (CSU) zu bedenken. Auch in anderen Bereichen wurden keine Parkplätze an Firmen oder Institutionen vermietet.