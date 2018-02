Karibik-Feeling in der Stadthalle

Bereits mit dem ersten Lied hatte die Band, die erfolgreich eine Fusion aus bayerischer Volksmusik und lateinamerikanischen Rhythmen praktiziert, die etwa 500 Besucher in der Stadthalle auf ihrer Seite. Hände klopften, Füße wippten, die Musik ging ins Blut. "Im Jahr 2000 machten wir zu dritt Urlaub auf Cuba", erzählte Hubert Meixner, der musikalische Leiter. Dort kamen sie zum ersten Mal bewusst mit lateinamerikanischen Rhythmen in Berührung und hatten abends in einer Hotelbar die Chance, sich mit lokalen Musikern auszutauschen. "Nach Feierabend haben wir spontan bis 6 Uhr früh eine bayerisch-kubanische Session abgehalten." Noch heute habe man Kontakt zu dem kubanischen Trio aus Trinidad.



Mit Hommage an Che fing es an

Die drei Kuba-Reisenden Hubert Meixner, Andreas Meixner und Michael Mayer brachten die neuen Töne nach dem Urlaub mit in ihre Band "Die Dorfmusikanten" und spielten nur für sich zur Gaudi die ersten vier Lieder. "Wir haben Unterricht in München genommen, weil das mit dem Rhythmus gar nicht so einfach zu lernen war", sagte Hubert Meixner. Eines Tages haben sie dann das Lied " Hasta siempre, Comandante", eine Hommage an Che Guevara, als Ständchen im Biergarten von Kaltenbrunn am Tegernsee gespielt - und das kam hervorragend an. 2006 gaben sie ihr erstes Konzert im Fraunhofer Theater vor 40 Leuten, ein Jahr später hatten sie einen Fernsehauftritt bei den Wirtshausmusikanten, und ab da ging es los.



"Wir haben eigentlich nur noch reagiert, es kamen immer mehr Anfragen, wir hatten keine Konzerterfahrung, keine CDs, sind aber immer mehr mit dieser Musik verwachsen." Es gab auch kritische Stimmen. "Es hieß, wir machen die Volksmusik kaputt." Aber die acht Musiker gingen ihren Weg weiter. Sie singen bayerische Texte zu lateinamerikanischen Melodien, mixen Salsa und Walzer, Bachata, Son und ChaCha wechseln mit Polka und Galopp. Sogar auf einem Alphorn spielte Leonhard Meixner kubanische Melodien.



Seit 2003 gehören alljährliche Kubaaufenthalte und der wichtige Austausch mit Musikern und Menschen in dem Land zum Pflichtprogramm, der Erwerb der spanischen Sprache folgte gleich mit. "Das ist uns auch wichtig, denn jedes unserer Lieder erzählt irgendeine Geschichte." Auch in Cuba sind die bayerischen Musikanten bereits aufgetreten, etwa auf einer Zigarrenmesse oder in der deutschen Botschaft, und bereits zwei Mal waren sie mit einer befreundeten kubanischen Band in Deutschland auf Tour.



"Das ist was für Kulmbach"

Konzertveranstalter Rainer Ludwig hat die "Cuba Boarischen" auf einem Open Air in Rosenheim gehört und sich gleich gedacht: "Das wäre doch was für Kulmbach." Und da hatte er recht, denn der Latin-/Bavaria-Mix kam bei den Besuchern in der Stadthalle super an, am Ende hielt es keinen mehr auf den Stühlen, alle tanzten und klatschten mit. Die Musiker auf der Bühne, allesamt Virtuosen auf den vielen Instrumenten, dankten mit einer Lebensfreude, die ansteckend wirkte und Lust auf mehr machte.