Junge Sänger wurden in Kulmbach gefeiert

Mit dem Musical "Herzschlag" gastierte der Adonia-Projektchor aus Oberfranken am Donnerstagabend in der bis auf den letzten Platz besetzten Stadthalle. Auf Einladung der Evangelisch-Freikirchlichen -Gemeinde in Kulmbach rockten 67 Jugendliche mit viel Begeisterung und Elan die Bühne und erzählten die biblische Geschichte des Lazarus in einer modernen Version.



Hilfe kam zu spät

Lazarus (Johannes Hain) wird demnach in die Notfallaufnahme eines Krankenhauses gebracht. Seine beiden Schwestern Marta (Annalena Bauer) und Maria (Eva Neumann) machen sich große Sorgen und bitten ihren Freund, den Wunderheiler Immanuel (Manuel Hermsdörfer) um Hilfe. Doch die kommt zu spät, und Lazarus stirbt.



In Songtiteln wie "Zu spät?" oder "Wenn er wollte" setzten sich die Jugendlichen mit Leben, Tod und Auferstehung auseinander und machten dem begeisterten Publikum Hoffnung. "Ihr könnt euch noch so viele Sorgen machen und euer Leben trotzdem keinen Augenblick verlängern", sang Immanuel und versuchte, allen die Augen zu öffnen. "Gott ist stärker als der Tod."



Das Publikum belohnte die Leistung der Teenager mit donnerndem Applaus und Standing Ovations. Sie hatten sich am Sonntag zur ersten Probe getroffen und bis Mittwoch gemeinsam geübt.



"Ihr seid der Hammer! Ich bin megafroh, hier in Franken zu sein", rief Adonia-Teamleiterin Carolin Wack ins Mikrofon. Am Sonntagmorgen habe außer den Besetzungen von Marta und Maria noch niemand gewusst, welchen Part er übernimmt. Wack: "Nach nur vier Tagen habt ihr das hier auf die Bühne gestellt!"



Vier Tage hart gearbeitet

In der Tat war es eindrucksvoll, zu welchen Leistungen sich die Jugendlichen - alle zwischen zwölf und 19 Jahren - in der kurzen Zeit anspornen ließen. Im Musical-Camp in Schwarzenbach am Wald wurde vier Tage lang hart gearbeitet, bis es zur ersten von vier Aufführungen in die Kulmbacher Stadthalle ging.

Deutschlandweit gibt es 59 solcher Adonia-Chöre. Die Musicalcamps sind heiß begehrt und schnell ausgebucht.



Tolle Show geboten

"Ich finde es beeindruckend, dass der Chor immer nur eine Woche existiert und eine wirklich tolle Show auf die Bühne stellt", sagte Marko Seifarth von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde. Und dass die Jugendlichen dabei unendlich viel Spaß hatten, sah man ihnen jede Minute an.