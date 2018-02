Jörg Lehmann verlässt Kulmbacher Brauerei

Lehmann wird künftig das Ressort Technik der Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA in München leiten. Diesem Wunsch hat der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung am 8. Februar stattgegeben. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.



Der Aufsichtsrat dankt Lehmann für seine erfolgreiche Tätigkeit und die professionelle und engagierte Erfüllung seiner Aufgaben. Unter seiner Leitung seien mit Projekten wie dem Neubau einer größeren Abfüllanlage für Bügelflaschen am Standort Kulmbach sowie des Neubaus des Sudhauses am Standort Plauen die Weichen für eine erfolgreiche technische Ausrichtung des Unternehmens gestellt worden.



Der Aufsichtsrat wünscht Jörg Lehmann für seine neue Tätigkeit in München alles Gute.



Die Geschäftsverteilung im nun zweiköpfigen Vorstand der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft wird wie folgt geregelt: Markus Stodden verantwortet als Sprecher des Vorstands in Zukunft neben dem Ressort Vertrieb und Marketing auch die Bereiche Logistik, Einkauf und Recht.



Otto Zejmon verantwortet als Vorstand Finanzen/CFO neben dem Ressort Finanzen und Verwaltung nun auch die Ressorts Produktion und Technik.



Der Bereich Technik soll künftig innerhalb der Kulmbacher Brauerei Gruppe durch einen zentralen Bereichsleiter Produktion und Technik geführt werden, der direkt an den Vorstand Finanzen/Technik berichtet. Bis zur Neubesetzung übernimmt der langjährige Leiter Qualitätssicherung, Hermann Nothhaft, diese Aufgabe.



Jörg Lehmann wurde im Juni vergangenen Jahres zum Präsidenten des Deutschen Brauerbundes gewählt. Der gebürtige Berliner hat das Studium des Brauwesens an der Technischen Universität München-Weihenstephan mit der Promotion abgeschlossen und danach in mehreren Brauereien in Deutschland Erfahrungen gesammelt. Von 2006 bis 2017 war er Vorsitzender des Beirates der Wissenschaftsförderung der Deutschen Brauwirtschaft e.V.. Lehmann ist verheiratet und hat zwei Kinder.