Jesper Munk kommt nach Kulmbach

Mit Band und Reibeisenstimme



Schon wieder Kultur im innovativen Büro des Kulmbacher IT-Unternehmens Dynamic Commerce in der Von-Linde-Straße 11: Diesmal ist es ein Office-Konzert mit Jesper Munk. Die deutsche Blues-Hoffnung gastiert am Freitag, 23. März, in Kulmbach.Geboren im Mai 1992, hat sich Jesper Munk bereits einen Namen gemacht. Laut Wikipedia gilt er als vielversprechender deutscher Blues-, Soul-, Rock- und Folk-Singer-Songwriter und Gitarrist. 2013 erschien sein Debütalbum.Das ZDF bezeichnete Jesper Munk im Rahmen eines Fernsehauftritts als "Deutschlands gehypten Blues-Act". Und die Jugendzeitschrift Bravo sah ihn als "einzigartige Neuentdeckung" und ergänzte: "Diesen Namen sollte man sich merken". Im Herbst 2013 ging Jesper Munk auf Tour und war in der Show von Harald Schmidt zu hören.Von das an folgten weitere Fernsehauftritte. Ende 2013 tourte er mit seiner Band als Vorgruppe bei der Deutschlandtour von Eric Burdon.Jesper Munk kommt kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums mit seiner vierköpfigen Band nach Kulmbach. Er ist bekannt für seine Reibeisenstimme, seinen rockig-rauchenden Retro-Sound und für seine spannungsgeladenen Downtempo-Balladen. Im Rahmen des exklusiven Konzerts in den Büroräumen der Dynamic Commerce GmbH gibt es die Möglichkeit, den Münchner Vollblutmusiker und Wahlberliner intim und ganz nah zu erleben.Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr; Eintritt 20 Euro. Die Einnahmen werden wieder gespendet - an die Organisation Viva con Agua de Sankt Pauli gespendet. Tickets gibt es online oder telefonisch unter der Nummer 09221/391650.