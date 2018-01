Jahresquiz 2017: Die Sieger stehen fest

"Alles Gute im neuen Jahr" - dieser Lösungssatz kam zustande, wenn man die Buchstaben der richtigen Lösungen zusammensetzte. Und welche Antworten waren nun richtig?



Der Campus in Kulmbach soll in zwei Jahren Wirklichkeit sein - insgesamt sieben Studiengänge werden hier angesiedelt sein. Pfingsten 2017 sollte der Kulmbacher OB das Bierfest auf dem Zentralparkplatz eröffnen können, hatte der Weismainer Bauunternehmer Alois Dechant Anfang vergangenen Jahres versprochen - doch es kam anders.



Die Integra gab im vergangenen Jahr ihre Tätigkeit in der Kreisstadt auf - und in das Kulmbacher Klinikum sollen 130 Millionen Euro in den kommenden Jahren investiert werden.



Das Aufstellen einer Ampel in Kauerndorf sollte die Verkehrssicherheit erhöhen.



Der neue Kulmbacher Polizeichef heißt Peter Hübner - Horst Nölkel leitet die Inspektion in Stadtsteinach. Dominik Salosnig war Inspektionsleiter in Kulmbach für ein halbes Jahr, sein Vorgänger war Gerhard Renk.



41 Rohrbrüche wurden im vergangenen Jahr in Untersteinach gezählt - und in dem Riesen-Gewächshaus in Feulersdorf wird Gemüse angebaut.



Das Referenzzentrum, das in Kulmbach angesiedelt wurde, ist für die Echtheit und die Integrität der Lebensmittelkette zuständig. Der neue Mega-Discounter heißt "Action".



Sonja Wagner ist bayerische Milchkönigin - und der Grafengehaiger Werkzheughersteller Krumpholz wurde in die Liste großer deutscher Marken aufgenommen. In Weidmes brannte es im eigenen Feuerwehrhaus, und im Bio-Hühnerstall sollen 12.000 Hühner Platz finden.



Die "Reichsbürger" haben 2017 von sich reden gemacht, in Rugendorf gibt es eine Bürgerfragestunde, und in Ludwigschorgast gab es einen Sauna-Protest. Die Naturbühne Trebgast freute sich über 35.000 Besucher , auf dem Kulmbacher Flugplatz hat Bully Herbig gedreht - und die Bayerische Rundschau feierte Ende November ihren 115. Geburtstag.



