In Markleugast überraschte der Nikolaus die Kinder

Gut besucht war der 23. Marktleugaster Weihnachtsmarkt am Samstag. Die anheimelnde Budenwelt auf dem Festplatz in der Webergasse begeisterte die Besucher.



Viele Fieranten, Vereine und Organisationen, die sich mit einem bunten Angebot an dem Marktreigen beteiligten, ließen mit ihrem Angebot den Besuch für Klein und Groß wieder zu einem Erlebnis werden. Ob ein Plausch mit Nachbarn, Freunden und Bekannten bei Glühwein, Lebkuchen und Bratwürsten oder ein gemütlicher Bummel durch die zahlreichen Verkaufsstände - es war für jeden Geschmack etwas geboten.



Der Kinder- und Jugendchor von "Julias Music School" aus Marktleugast gefiel mit seinen liebevoll vorgetragenen Gesangsstücken. Der Musikverein begeisterte mit advent- und weihnachtlichen Klängen.



Der Höhepunkt für die Kleinsten

Bürgermeister Franz Uome freute sich über das Kommen so vieler Besucher. Er wünschte allen erlebnisreiche Stunden und dankte dem Bauhof für den Marktaufbau. Nach Einbruch der Dunkelheit fieberten die kleinen Weihnachtsmarktbesucher auf den Besuch des Nikolaus' hin, der kleine Aufmerksamkeiten verteilte.