In Kulmbach kann man ein barockes Bilderrätsel lösen

Abt Gallus Knauer errichtete von 1691 bis 1694 den Langheimer Amtshof in Kulmbach als Sitz des Klosteramtsmanns. In der Markgrafschaft gabe es damals noch Klostergut in 53 Dörfern.

Nach Plänen von Leonhard Dietzenhofer ließ der baufreudige Abt einen prachtvollen Barockbau errichten, der heute eine Zierde Kulmbachs ist. Darin wohnten zwei Amtsleute des Klosters, Bruder Waldmeister und Bruder Hofmeister, mit ihrem Gesinde. Von hieraus verwalteten beide die ausgedehnten Klosterwälder und Besitztümer Langheims. In dem Gebäude mit seinem mehrgeschossigem Anbau und großen Böden und Kellern wurden die Naturalabgaben der Klosteruntertanen gespeichert.





Berühmter Onkel



Im Innenhof befindet sich an der Ostseite am Obergeschoss das Wappen eines bedeutenden Abtes von Kloster Langheim. Es handelt sich dabei um den bereits erwähnten Bauherrn Gallus Knauer. Dieser wurde 1690 zum Abt von Kloster Langheim gewählt. Er starb 1728. Sein Grabstein ist im Schlösschen in Trieb als einziger eines Langheimer Abts erhalten.



Gallus Knauer war ein Neffe des berühmten Abtes Mauritius (Moritz) Knauer, der vor allem als Verfasser des sogenannten Hundertjährigen Kalenders bekannt wurde. Die vom Betrachter aus linke Schildhälfte zeigt das Langheimer Klosterwappen, einen Kelch, aus dem ein Krummstab wächst, das Zeichen eines Bischofs oder Abtes. Die andere Hälfte zeigt das Knauersche Familienwappen: Einen steilen dreieckigen Berg, der mit Blütenzweigen geziert ist und an dessen Seiten sich zwei Löwen aufrichten. Über dem Doppelwappen ist der Kopf eines Mannes angebracht, der eine Bischofsmütze trägt, vermutlich ein Bildnis des Erbauers Gallus.





Bischofsmütze als Zeichen der Macht



Die Äbte des zu den Benediktinern gehörigen Zisterzienserordens waren als Fürsten geistlichen Standes berechtigt, eine Bischofsmütze als Zeichen ihrer Macht zu tragen. Die lateinischen Inschrift hat Erwin Hermann in seinem Buch "Geschichte der Stadt Kulmbach" wie folgt entzifferrt: "Sub Langheimensi praeclaro praesule Gallo Haec exstructa fuit curia tota Nova Anno Domini 1694." Übersetzt bedeutet dies soviel wie "(unter dem berühmten) Langheimer Abt Gallus wurde diese ganze neue Kurie erbaut. Im Jahre des Herrn 1694."



Eine leicht geänderte Übersetzung findet sich in Helmut Haas' Werk "Kirchliche und herrschaftliche Bauinschriften in Kulmbach". Sie lautet: "Unter dem vortrefflichen Langheimer Vorsteher Gallus ist dieser Amtshof ganz neu erbaut worden im Jahre des Herrn 1694."



Die Buchstaben sind aus einer als ein Chronogramm eingehauenen Frakturschrift. Ein Cronogramm ist ein Spruch, in dem alle Buchstaben, die gleichzeitig einen römischen Zahlenwert besitzen, größer dargestellt sind. Ordnet man nun die im Text enthaltenen, als Zahlzeichen lesbaren Buchstaben VLIMICLVLLLCXVCVICVIV, so ergibt sich 1000 + 400 + 250 + 10 + 30 + 4 = 1694.



Ein ähnliches Chronogramm aus etwas späterer Zeit ist über dem Portal der Spitalkirche zu lesen. Chronogramme wurden an Bau- und Kunstdenkmälern, auf Münzen und Medaillen sowie in Hand- und Druckschriften angebracht.





Verschlüsselungstechnik des 18. Jahrhunderts



Sie kamen im Mittelalter auf und waren besonders in der Renaissance- und Barockzeit beliebt. Ihre Blütezeit erlebte die Verschlüsselungstechnik in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die Anwendung breitete sich in ganz Europa aus.



Nach dem Übergang der fränkischen Markgrafschaft 1792 an Preußen blieb der Amtshof zunächst bestehen, erst 1797 wurden nach preußischem Vorbild ein Kammer- und ein Justizamt eingerichtet. Obwohl Kloster Langheim mit dem Fürstbistum Bamberg 1801 an Bayern gelangte, wurden die auf preußischem Territorium liegenden Besitzungen dem preußischen König überlassen. Da keine katholischen Gottesdienste mehr gehalten werden durften, verloren die beiden Kulmbacher Klostergeistlichen ihre Ämter und verließen die Stadt.





Sitz der Medien-Akademie



Für die katholische Gemeinde stellten die evangelischen Christen die Spitalkirche zur Verfügung. Erst 1894 wurde eine eigene katholische Kirche errichtet.



Der Langheimer Amtshof wurde ab 1803 Rentamt, später Finanzamt (bis 1965). Heute befindet sich hier die Akademie für Neue Medien, eine Schule für pharmazeutisch-technische Assistenten und eine Forschungsstelle der Universität Bayreuth für Raumplanung .