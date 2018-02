Im Raum Kulmbach droht vereinzelt Hochwasser

Für den Weißen Main bei Bad Berneck, die Schorgast in Wirsberg und die Untere Steinach in Untersteinach gilt aktuell bis morgen früh die Meldestufe 1, die noch keinen Anlasse zur Besorgnis gibt. Der Pegel in Ködnitz (Weißer Main) könnte im Laufe des Tages ebenfalls die Meldestufe 1 und eventuell auch die Meldestufe 2 erreichen.



Heute sind den ganzen Tag über immer wieder Regen und Graupelschauer zu erwarten, vom Main Richtung Norden und in den Frankenwald mit steigender Tendenz. Entsprechend werden die Pegel der Flüsse und Bäche weiter ansteigen, sagen die Experten. Sie rechnen aber nicht mit mehr als Meldestufe 2, gleichbedeutend mit höchstens leichten Verkehrsbehinderungen.



In den westlichen Landkreisen Oberfrankens warnt der Hochwassernachrichtendienst schon vor der nächsten Stufe, Ausuferungen und Überschwemmungen, weil an den unteren Läufen des Mains das Wasser aus den Zuläufen zusammenfließt.



Stellenweise kann es zu kleineren Ausuferungen kommen. Land- und forstwirtschaftliche Flächen könnten überflutet werden oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeindestraßen entstehen. Eine Beeinträchtigung bebauter Gebiete ist nicht zu erwarten, so das Wasserwirtschaftsamt.