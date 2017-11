Im Kulmbacher Nachtleben tut sich was: Der Stadtrat genehmigte am Donnerstag - befristet zunächst auf drei Jahre - den Betrieb eines Tanzlokals im ehemaligen EKU-Inn, Klostergasse 7. Mit der Auflage soll geprüft werden, ob das Ruhebedürfnis der in der Nähe wohnenden Nachbarn durch die Vergnügungsstätte, wie es im Amtsdeutsch heißt, beeinträchtigt wird oder ob ein verträgliches Nebeneinander möglich ist.



Platz für 150 Gäste

Das Lokal ist für 150 Besucher zugelassen. Nach Angaben von Hauseigentümer Andreas Piel und der Pächter Toni Vullo, Oliver Weschenfelder und Holger Sattler sollen vor allem Gäste mittleren und fortgeschrittenen Alters angesprochen werden. Öffnungszeiten sind donnerstags von 20 bis 2 Uhr sowie freitags und samstags von 20 bis 4 Uhr. Um für Ruhe und Ordnung zu sorgen, will man einen Sicherheitsdienst einsetzen.



"Die Genehmigung freut uns, aber es ist noch nicht vorbei", sagte Toni Vullo zum Stadtratsbeschluss. Und Uwe Weschenfelder meinte, dass noch viel Arbeit zu erledigen sei, um die Auflagen einzuhalten. So müsse das Schall- und Brandschutzkonzept noch abgenommen werden, ehe es mit dem umfangreichen Umbau losgehen kann.



Wann ist Eröffnung?

Zwar suchen die Pächter bereits per Facebook im Internet Bedienungen ab Februar 2018, auf einen Eröffnungstermin wollen sie sich jedoch nicht festlegen. "Auf Frühling zu", lässt sich Vullo lediglich entlocken. Die Gastronomen, die ursprünglich im November eröffnen wollten, blieben ihrem Grundsatz treu und warteten ab, bis sie alle Genehmigungen haben.