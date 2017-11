IHK kritisiert Bahn: Verhindert Ortsumgehung Untersteinach Elektrifizierung?

Unverständlich ist für die IHK nach eigenen Angaben die aktuelle Nachricht der Bahn, dass beim Neubau der Ortsumgehung Untersteinach (Landkreis Kulmbach) die für die Elektrifizierung erforderliche Höhe der Brücken nicht berücksichtigt wird. "So etwas darf es nicht geben. Hier werden 60 Millionen in eine Ortsumgehung investiert, auf Wunsch der Bahn werden die Brücken zu niedrig gebaut", so IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner. "Damit wird einer möglichen Elektrifizierung der Verbindung Hof-Kulmbach-Lichtenfels-Bamberg von vorneherein der Todesstoß versetzt und ländliche, aber wirtschaftsstarke Regionen auf Dauer vom Schienenfernverkehr abgehängt".



Eine derartige Ignoranz durch die Bahn könne die oberfränkische Wirtschaft nicht akzeptieren. Bereits heute werde jeder zweite Euro von den oberfränkischen Industrieunternehmen mit dem Export verdient. "Damit das so bleibt, braucht Oberfranken eine wettbewerbsfähige und moderne Verkehrsinfrastruktur für die Warenströme. Wir müssen für nationale und internationale Wirtschaftsräume und Metropolen auch auf der Schiene schnell erreichbar sein. Der Fernverkehr sowie der Regionalverkehr in der Fläche muss intelligent aufeinander zugeschnitten sein", betont IHK-Präsidentin Sonja Weigand.



Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember nimmt die Deutsche Bahn AG die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke von Nürnberg nach Erfurt offiziell in Betrieb. Die Bahn will so die Zahl ihrer Fahrgäste auf der Strecke von München nach Berlin verdoppeln. Die Fahrtzeit zwischen den beiden Metropolen soll dann weniger als vier Stunden betragen - zwei weniger als bisher.



Für die Region bringt die neue Verbindung Vorteile im Nord-Süd-Verkehr, gibt es doch Haltepunkte in Bamberg und Coburg. Aus Sicht der IHK für Oberfranken Bayreuth reicht das aber nicht aus. Zum Teil werden mit dem neuen Fahrplan bestehende Verbindungen gekappt, auch bleibt der Osten Oberfrankens in weiten Teilen außen vor, wenn es um die Anbindung an das Schienenfernverkehrsnetz geht.



"Die Wirtschaft in Oberfranken ist nicht nur auf Zustiegsmöglichkeiten zu einem Schnellzug von München nach Berlin angewiesen. Wir brauchen generell eine schnellere Anbindung an den Schienenfernverkehr", betont IHK-Präsidentin Sonja Weigand. Sie fordert, dass es ab Dezember gerade im Ost-West-Verkehr nicht zu Verschlechterungen kommen darf bzw. lange geforderte Verbesserungen nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.



Als Beispiel nennt die IHK-Präsidentin die bestehenden Elektrifizierungslücken auf der "Franken-Sachsen-Magistrale" zwischen Nürnberg, Marktredwitz und Prag sowie zwischen Nürnberg und Dresden, in der auch die Anbindung der Stadt Bayreuth erfolgen soll. Potenziale im Personen- und insbesondere auch im Güterverkehr würden gehemmt, weil bei Bahnfahrten in Oberfranken nach wie vor ein Wechsel von Elektro- auf Diesellok erforderlich sei.



Chancen vergebe man auch durch den Systembruch an der deutsch-tschechischen Grenze. Bis Eger könnten die aus Osteuropa kommenden Züge elektrisch fahren, dann müsse auf Diesel umgekoppelt werden. Und das, obwohl Deutschland seit 1995 die Elektrifizierung bis Nürnberg zugesagt habe.



Gerade der Containerverkehr biete Potenziale für die Region. "Egal, ob man über die weltweite Anbindung spricht oder den Hinterlandverkehr zu den Nordseehäfen, Oberfranken liegt verkehrsgünstig und könnte durch zusätzliche Wertschöpfung profitieren", ergänzt IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner. Notwendig seien aber der Ausbau und die Elektrifizierung der Stecken. Die Ertüchtigung des Streckenabschnitts Hof-Marktredwitz bis Cheb habe dabei sogar einen doppelten Nutzen, da diese Abschnitte auch essenzielle Teile der Franken-Sachsen-Magistrale sind.



Schlechter werde die Anbindung an das überregionale Schienennetz auch für die Regionen um Lichtenfels, Kronach und Kulmbach. Die bisherigen ICE-Halte in Lichtenfels und Saalfeld entfallen größtenteils, die von der Bahn als Ausgleich angekündigten IC-und ICE-Verbindungen sind noch nicht komplett umgesetzt.