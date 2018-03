Hühnerstall in Mannsflur wächst - der Protest dagegen schwindet nicht

Am Montag kam die erste Holzlieferung. Seither werkelt Bauherr Stephan Haas an der Holzständerbauweise für den geplanten Stall, wo im August rund 12 000 Bio-Legehühner einziehen sollen. "Die Bodenplatte war schon längere Zeit fertig, jetzt können wir uns an die Stallhülle machen", sagt der Landwirt aus Hohenreuth.



Das Vorhaben ist - und bleibt - umstritten. Anfang März hatte das Verwaltungsgericht Bayreuth einen Eilantrag der Bürgerinitiative "Mannsflur gegen Massentierhaltung", die sich gegen eine Teilbaugenehmigung des Landratsamts Kulmbach gewandt hatte, abgelehnt. Während Stephan Haas davon ausgeht, nun Planungssicherheit zu haben, sagt die Sprecherin der Initiative, Dagmar Knade: "Ich halte Herrn Haas für sehr mutig - er baut schließlich auf eigene Gefahr, denn er muss immer damit rechnen, dass wir vor Gericht gewinnen und er das Gebäude womöglich komplett wird wieder entfernen müssen."



Beschwerde läuft

Gegen die richterliche Entscheidung aus Bayreuth hat die Initiative wiederum Beschwerde beim bayerischen Verwaltungsgericht in München eingereicht. "Egal, wie dort entschieden wird - dann geht es automatisch weiter zum eigentlichen Klageverfahren. Wir stehen am Anfang und stellen uns auf eine mehrjährige Dauer ein. Aber wir geben das sicher nicht kampflos auf."



Im Marktleugaster Ortsteil Mannsflur hatten sich bei einer Unterschriftenaktion deutlich mehr als die Hälfte der Bürger gegen den Stall ausgesprochen. "Er hätte den Stall ja woanders hinstellen können und nicht auf diese Wiese direkt vors Wohngebiet", äußert Dagmar Knade ihrerseits Unverständnis.

Derweil hatte ein vom Landratsamt beauftragter unabhängiger Gutachter festgestellt, dass Stephan Haas' Projekt an diesem Platz und in dieser Dimension genehmigungsfähig sei. Und was den angesprochenen Abstand angeht, so habe der Landwirt gegenüber der Ursprungsplanung von sich aus einen deutlich größeren Abstand zur Wohnbebauung eingehalten, als er von Rechts wegen hätte tun müssen.



An der Qualität des Gutachters wiederum melden die Gegner Zweifel an. "Eine Expertise der Firma Hook Farny, die auch die Stellungnahme für das Landratsamt zugunsten des Hühnerstalls erstellt hat, wurde jüngst bei einer Klage gegen eine Wiesenhof-Hühnermastanlage im Kreis Altötting demontiert", sagt Dagmar Knade und verweist auf Medienberichte. "Und in unserem Fall hat Farny das Gutachten unter anderem auf Grund von Wetterdaten einer Wunsiedler Station erstellt. Das muss man sich mal vorstellen!"