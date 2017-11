Host Maier aus Mainleus führt ein Leben für die Kleintierzucht

Wer schon einmal zu Fuß oder mit dem Fahrrad im Mainleuser Ortsteil Willmersreuth unterwegs war, der kennt das Kleintierparadies von Horst Maier. Seit 1968 ist der Mainleuser leidenschaftlicher Züchter, angefangen hatte es einst mit zwei Tauben.





Schlachten nicht übers Herz gebracht



"Ich habe damals jemandem einen Gefallen getan, da hat er mir zwei Tauben zum Schlachten als Dankeschön geschenkt", erinnert sich Horst Maier. Da er das aber nicht übers Herz brachte, setzte er sich mit dem örtlichen Kleintierzuchtverein in Verbindung und beschäftigte sich fortan intensiv mit der Taubenzucht.



"Spezialisiert habe ich mich auf Fränkische Samtschilder, die ich 25 Jahre lang gezüchtet habe." Natürlich blieb es nicht bei den Tauben, schon bald erwarb Maier in Willmersreuth ein Grundstück, auf dem er sein Haus baute und es reichlich Platz für eine Hühnerzucht gab. "Die Wiese war ideal, da habe ich mir den Virus mit den Hühnern eingefangen", sagt der Züchter, dessen Hauptrasse die Zwerg-Barnefelder sind.





Zum Zuchtwart ernannt



Im Kleintierzuchtverein engagierte sich Horst Maier unermüdlich. 15 Jahre lang war er Jugendleiter, zehn Jahre lang Kreisjugendleiter. Im Anschluss daran wurde er zum Zuchtwart für Hühner ernannt. "Dadurch habe ich mir alle zwei bis drei Jahre eine neue Rasse zu Studienzwecken zugelegt, um die Vereinsmitglieder entsprechend beraten zu können."



Selbstredend sei das nur möglich gewesen, weil seine Frau sein extensives Hobby immer gebilligt habe, "sie hat mich aber auch immer wieder gebremst, wenn es mal nötig war", lacht Horst Maier.

Für seine Verdienste ist er jetzt in Straubing zum Ehrenmeister der bayerischen Rassegeflügelzucht ernannt worden. Eine besondere Auszeichnung, nur sieben Züchter aus Bayern, davon zwei aus Oberfranken, wurden in diesem Jahr auf diese Weise geehrt.





Die Jugend liegt im am Herzen



"Es ist eine Ehrung, die man sich verdienen muss und auf die ich stolz bin. Aber noch viel mehr lag mir immer die erfüllende Arbeit im Verein und für die Jugend am Herzen", bleibt der frischgebackene Ehrenmeister bescheiden.



Sein ganzes Leben war deswegen auch von der Liebe zum Tier geprägt, eine artgerechte Haltung war ihm immer wichtig. "Frische Luft, Auslauf, Wiese, Liebe und Zuwendung - das haben meine Tiere verdient." Und diese Auffassung möchte er auch möglichst vielen Menschen näherbringen. Daher tourt er seit Jahren durch Kindergärten und Schulen, hält Vorträge, organisierte Tierschauen, Jugendtage und Zeltlager.





"Ich habe alles richtig gemacht"



"Das Kreisjugendzeltlager für den Kaninchen- und Geflügelzüchternachwuchs habe ich damals zusammen mit Gottfried Stocker begründet", erinnert er sich. Früher hieß es immer, "Feder und Kamm" würden nicht zusammen passen, Horst Maier hat die Skeptiker eines Besseren belehrt. Im Kaninchen- und Geflügelzuchtverein Mainleus und Umgebung ist er der Erste, der in der 90-jährigen Geschichte die Auszeichnung zum Ehrenmeister erhalten hat.



"Der Preis hat in mir bewirkt, einmal zurückzublicken - und ich muss sagen: Ich habe alles richtig gemacht." Auch seine beiden Kinder und seine drei Enkel wurden mit dem Züchtervirus infiziert und engagieren sich rege im Vereinsleben. "Das ist mir sehr wichtig, denn ein Verein ohne Jugend geht kaputt", sagt Horst Maier, für den die Jugendarbeit bis heute Vorrang hat.