Himmelkron: Baby bei Hitze in Auto eingeschlossen

Bei Hitze hatte sich ein Kleinkind am Montag in Himmelkron selbst im Auto eingeschlossen.Wie die Polizei mitteilt, war eine 38-jährige Mutter aus dem Kulmbacher Landkreis am Montagvormittag mit ihrem Kind in Himmelkron einkaufen. Als die Frau gerade ihre Einkäufe im Kofferraum verstauen wollte, drückte ihr im Auto sitzendes Baby auf eine Taste des Autoschlüssels und verschloss das Fahrzeug von innen.Aufgrund der vorherrschenden heißen Sommertemperaturen mussten hinzugerufene Beamte der Polizeiinspektion Stadtsteinach eine Seitenscheibe des Auto einschlagen, um das Kind wohlbehalten aus seiner misslichen Lage befreien zu können.