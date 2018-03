Hier tafelte man in freier Natur

Wir haben uns für diese und die nächste Ausgabe überlegt, einmal zu Entdecker-Touren in das Umland von Kulmbach einzuladen. Nach den langen Wintermonaten sehnen wir uns geradezu danach, eine Wanderung zu unternehmen. Um unser heutiges Ziel zu finden, müssen wir etwas weiter ausholen.



Von Motschenbach nach Dörfles kommen wir am Kreutzsteinnest vorbei (Näheres darüber in der nächsten Ausgabe). Folgen wir dem Weg weiter, endet kurz nach der Abzweigung nach Geuthenreuth auf der linken Seite der Wald. Hier, am Waldrand erblicken wir einen gelben Pfosten der Gasleitung. An diesem gehen wir auf einem Waldweg in den Wald hinein und kommen nach kurzer Wegstrecke zum Herrenstein, einem mächtigen Räthsandsteinfelsen.



Geschichte des Herrensteins

Buchau wird 1125 erstmals urkundlich als Herrschersitz genannt. 1139 bekam die Pfarrkirche St. Michael vom Bischof Otto von Bamberg das Tauf- und Begräbnisrecht. Am Nordrand des Dorfes liegt im Tal am Steilhang, zwischen alten Buchen versteckt, das Schloss, das bis 1437 im Besitz der Förtsche und später, derer von Giech war. Nordöstlich von Buchau liegt auf der anderen Talseite am Hang im Nadelwald der Herrenstein.



Von der oberen Hangseite her sind neun Stufen aus dem Felsen heraus gemeißelt. Der ganze obere Teil des Felsens ist rechteckig 110 bis 140 Zentimeter tief ausgehauen. Ringsum laufen 35 Zentimeter breite und 55 Zentimeter hohe Steinbänke, die 12 bis 15 Personen Platz bieten.



Hier haben die Grafen von Giech mit ihren Gesellschaften Jagdessen, Teerunden und sonstige Feierlichkeiten abgehalten. Zum Beispiel wurden gerne die Offiziere der Kulmbacher Garnison auf der Plassenburg eingeladen. Gab es doch früher nur wenige Möglichkeiten für eine standesgemäße Partnerschaftsvermittlung.



Früher gab es ein Dach

Der Hochsitz war einmal überdacht, ringsum sind eckige Löcher für die Pfosten des Daches herausschlagen worden. Die vorhandenen runden Kuhlen wurden als Eisschalen benutzt, um darin die guten Getränke der Herrschaften zu kühlen.



Hans Edelmann beschreibt in seinen Berichten über Wanderungen in die Umgebung auch ein Tiergehege bei Buchau. Es war durchaus üblich, in solch einem Waldstück Wild in einem einzäunten Gehege zu halten, um dieses dann nach Belieben den Gästen zu "präsentieren", das heißt: Treiber trieben die Tiere den Schützen vor den Lauf. Weidmannsheil!



Hier vom Hirschenstein/Herrenstein aus, konnten sie dann mit geringem Aufwand erlegt werden.

Der Hochsitz entstand wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.