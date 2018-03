Hast Du Töne?

Dass das Kulmbacher MGF-Gymnasium großen Wert auf Musik legt ist kein Geheimnis mehr. Die große Vielfalt der Darbietungen beeindruckt dennoch. 18 verschiedene Gruppen sind beim Festkonzert zum MGF-Schuljubiläum am Mittwoch und Donnerstag Abend in der Kulmbacher Dr-Erich-Stammberger Halle aufgetreten. Von einem Alphorntrio bis hin zu verschiedenen Gesangsgruppen, von Klassik bis Jazz - die beteiligten Schüler zeigen eine beachtliche Leistung. Die Kreativität und Leidenschaft, die die Organisatoren und Ensembleleiter zeigten, machten dieses Konzert zu etwas besonderem.



Der Unterstufenchor bot unter der Leitung von Hubertus Baumann eine herrlich erfrischende Vorstellung. Der Text von Gerhard Schönes "Lumpengespenst" ist passend zum MGF abgewandelt vorgetragen worden: Auch Markgraf Georg Friedrich - der Schutzpatron des MGF - kam darin vor. Baumann leitet auch einige weitere Ensembles und hat den Schulchor sowie den Männerchor, die AG Sologesang und mehr unter seiner Verantwortung.



Besonders viel Applaus gab es für die Darbietung des Männerchores "Ein Freund, ein guter Freund". Die Begeisterung des Publikums liegt vermutlich am besonderen Unterhaltungswert des Stückes und der jungen Männer. Von der Qualität der Darbietung stehen die anderen Ensembles diesem nicht nach. Musiklehrerin Barbara Baumann führt verschiedene Orchesterzusammensetzungen.



Publikum wird mit einbezogen

Das Symphonieorchester spielt den "Pirate's Treasure March" und einige weitere. Die Nachwuchsmusiker zeigen eine absolut hörenswerte Darbietung. Das Vokalensemble zeigte unter Leitung von Barbara Baumann kreative Liedkompositionen wie "Der Kläffer" und "Der schwarze Mond". Einmal musste auch das Publikum zeigen, was es kann und auf die Melodie Johann Pachelbels, die später von den Village People aufgegriffen wurde, ein Geburtstagslied ans MGF singen. Schließlich fand das Konzert auch anlässlich des Jubiläums 125 Jahre MGF und 625 Jahre Lateinschule statt.



Wie immer dabei war auch die Big Band und das Saxophon-Ensemble von Eddy Stübinger. Auch die Bläsergruppe und das Blechbläserensemble sowie die Gitarrengruppe erweiterten das Repertoire deutlich.



Eines der Ensembles - ein Instrumentalensemble - trat ohne Hilfe einer Lehrkraft auf. Die Musiker hatten ihre Stücke selbst einstudiert. Die Leitung des Ensembles übernahm mit Julia Stoll eine Schülerin aus der Q11. "Wenn kein Lehrer mehr gebraucht wird, dann ist eigentlich das Ziel erreicht", kommentierte Hubertus Baumann stolz.



Beim Vororchester ist es bis dahin noch ein weiter Weg. Der Anfang ist gemacht mit einem schönen Beitrag unter der Leitung von Dörte Vaihinger-Görg. Zum Ende des zweiten Konzertes wurden die 17 Abiturienten, die bei den Konzerten mitgewirkt haben, einzeln geehrt und verabschiedet.