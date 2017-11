Harsdorfer zielen auf die Lachmuskeln

Mit dem vielsagenden Titel des Dreiakters, "Döner, Durst und Dosenwurst", geht die Theatergruppe des TSV Harsdorf in die 35. Saison. Die Probenarbeiten für die Premiere am Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr, laufen auf Hochtouren.



Eigentlich ist alles beim Alten: Die Akteure um Andreas Heußinger und Heidi Dörfler, die beide für die Regie verantwortlich sind, sind seit Jahren die Gleichen, nur die Stücke sind anders. Hin und wieder taucht ein neuer Laienschauspieler auf, wie im letzten Jahr Thomas Hirschmann, der mehr oder weniger mit einer stummen Rolle seinen Einstieg zum Laientheater fand und in dieser Saison doch prompt eine Treppe höher geklettert ist und den Sohn eines Landwirts-Ehepaares spielen wird, natürlich dieses Mal mit mehr Text, so an die 40 Sätze.



Es ist eine verschworene Gemeinschaft die Theatergruppe des Harsdorfer Turn- und Sportvereins, und das macht aber auch ihren Erfolg aus. Kein Wunder, denn Heike Schoberth-Wesser und Ramona Hofmann, die für die Theaterleitung und damit auch für die Rollenbesetzung zuständig sind, kennen ihre Leute in- und auswendig. Seit Anfang September wird geprobt. Schoberth-Wesser: "Es ist ein cooles Stück, aber es ist für unsere Verhältnisse auf der Bühne schwer zu spielen, denn die Bühne muss komplett neu umgebaut werden, denn das Ganze spielt sich dieses Mal am Dorfplatz ab. Es ist also für unsere Bühnenbauer viel, viel Arbeit."



Um die Technik kümmert sich wie immer Thomas Hirschmann und für die Special Effects sind Klaus Gewinner, Tobias Gewinner, Thomas Hirschmann und Heiner Müller zuständig.



Neu ist in diesem Jahr die Souffleuse Sylvia Schicke. Mit der 48-jährigen Personalvermittlerin fand auch ihr Sohn Stefan den Weg zum Theater: "Meine Rolle ist nicht sonderlich groß. Ich bin einfach nur ein Nebencharakter, der sich halt mal über die Leistungen der Geschäftsleute auf dem Dorfplatz mokiert. Ich habe nicht gedacht, dass mir das Theaterspielen so viel Spaß macht."

Eine feste Größe ist Barbara Gewinner für die Maske und das schon seit zehn Jahren. Und in diesem Jahr wird sie auch als Statistin mit eingebunden: "Die Friseuse verunziert meine Frisur, sie kann ihr Handwerk nicht. Ich werde mich dazu auch lautstark und schimpfend äußern."

In die Hauptrolle wird dieses Mal Franziska Zapf als naive Fleischereifachverkäuferin schlüpfen. Ob dabei auch der bekannte Song von Michl Müller, dem "Dreggsagg" vom Frankenfasching in Veitshöchheim zu hören ist, war noch nicht zu erfahren. Zapf: "Ich habe eine große Rolle mit sehr viel Text, die mich fordert. Normalerweise lerne ich bei den Proben, aber das reicht aktuell nicht. Aber mir macht das Theaterspielen sehr viel Spaß."



Schoberth-Wesser verrät zur Handlung des Volksstückes nur so viel: "Am Dorfplatz eröffnet ein Dönerladen neben der Metzgerei, einem Friseurgeschäft und einem Tattoostudio. Die ansässigen Geschäftsleute beäugen das mit großer Skepsis, und auch die ständig nörgelnde Grundschulrektorin hat ihren Senf dazu abzugeben. Sowohl über das Landwirtsehepaar Häberle, das nur eine Frau für den Sohn August sucht als auch über den örtlichen Polizisten." Und als dann am Tag nach dem feucht-fröhlichen Dorffest gleich zwei vermeintliche Leichen in den Geschäften entdeckt werden, nimmt das Unheil seinen Lauf ...



Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 11. November, von 8 bis 12 Uhr im Jugendraum des Gemeindezentrums statt sowie an folgenden Samstagen jeweils von 9 bis 12 Uhr bei Wolfgang Hinsche, Birkenstraße 2. Telefonische Kartenreservierung ab 12. November unter Tel. 09203/9739641.

Die Vorstellungen : Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr; Freitag, 5. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 7. Januar, 17 Uhr; Samstag, 13. Januar, 15 Uhr Sondervorstellung für Behinderte, und 20 Uhr; Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr; Samstag, 20. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 21. Januar, 17 Uhr; Freitag, 26. Januar, 20 Uhr und Samstag, 27. Januar, 20 Uhr