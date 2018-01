Happy Birthday, "SANVoices"

Stadtsteinach hat einen neuen gemischten Chor. Am Dienstagabend wurde er im evangelischen Gemeindehaus von über 40 Frauen und Männern aus der Taufe gehoben. Es wurde zugleich ein Verein gegründet, der den Namen "SANVoices" trägt und auch in das Vereinsregister eingetragen werden soll.

Der Chor, der von Jörg Schmidt - dem bisherigen Chorleiter von "Akustica" - geleitet wird, trifft sich regelmäßig am Dienstag um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Stadtsteinach. "SANVoices" will sich auch in den Dienst der Öffentlichkeit stellen und auf Wunsch von Pfarrerin Sigrun Wagner in der evangelischen Kirche Stadtsteinachs singen.



Vertraute Gesichter

Jörg Schmidt, der die Gründungsversammlung leitete, zeigte sich überrascht: "Ich bin überwältigt, in so viele Gesichter schauen zu dürfen und so viele vertraute und auch neue Gesichter zu sehen." Wie Schmidt erwähnte, haben bereits viele der Frauen und Männer im Chor "Akustica" im Musikverein Stadtsteinach zusammen gesungen.

"Ende des letzten Jahres haben wir uns entschieden, dass wir eigene Wege gehen außerhalb des Musikvereins Stadtsteinach, und das Ergebnis sehen Sie heute mit dieser Chorgründung. Ich gehe davon aus, dass wir das, was uns über all die Jahre immer ausgezeichnet hat, auch weiterführen. Zum einen die tolle Musik, mit der wir die Leute begeistern, und die uns als Sängerinnen und Sänger auch viel Spaß macht, sowie die Gemeinschaft." Schmidt dankte Pfarrerin Wagner, die er als "Hausherrin" begrüßte, dass es so schnell und unkompliziert mit dem Probenraum im Gemeindehaus geklappt hat. "Wir freuen uns, wenn hier Musik erklingt und wir haben auch noch ein wenig freien Platz im Gemeindehaus. Die Türen stehen am Dienstagabend für den Chor offen und ich hoffe, dass ich auch mitsingen kann", betonte Wagner.

Die Vereinssatzung wurde einstimmig angenommen und damit war "SANVoices" auch offiziell gegründet.



Alle sind sich einig

Die Vorstandswahlen fielen einstimmig aus: Vorsitzende ist Daniela Naujoks. Zweite Vorsitzende Kathrin Zeitler. Der Schatzmeister heißt Claus Heinrich und Schriftführerin ist Andrea Angermann.

Als Termin für das Sommerkonzert steht der 22. Juli fest, es wird im Innenhof des früheren Landratsamts Stadtsteinach stattfinden. Am 14. Juli gastiert "SANVoices" in Sparneck und in Planung ist ein Weihnachtskonzert am dritten Advent.

Vorsitzende Daniela Naujoks freut sich auf ihre Aufgabe: "Ich bin ja völlig neu in dem Geschäft und nachdem wir hier was Eigenes auf die Beine stellen, ist mein großer Wunsch, dass ihr mich dabei unterstützt. Es soll auch wieder Freude am Singen und an der Gemeinsamkeit im Vordergrund stehen und nicht immer so viel Zeit mit Diskussionen verbracht werden. Interessierte Sängerinnen und Sänger können sich bereits auf unserer Internetseite und auf Facebook über unseren Verein und Neuerungen erkundigen."

Schriftführerin Andrea Angermann ist dabei, eine WhatsApp Gruppe von "SANVoices" zu bilden. Die 47-jährige Kulmbacher Grundschullehrerin Daniela Naujoks war seit vier Jahren im Chor "Akustica" dabei. Sie stellt zur Neugründung des Chores "SANVoices" fest: "Es hat sich einfach so entwickelt."

Jörg Schmidt (36), der sechs Jahre das Pilgerbüro in Marienweiher leitete und jetzt beruflich in Bayreuth als Geschäftsführer tätig ist, gab sich zuversichtlich, dass der überwiegende Teil der Gründungsversammlung im neuen Chor mit Freude dabei sein werde. Mit einem Blick zurück stellte er ganz sachlich fest: "Es hat halt von den Rahmenbedingungen innerhalb des Musikvereins Stadtsteinach nicht mehr so gepasst und deshalb war auch die Entscheidung da, es funktioniert für mich nicht mehr so."

Mit einem kräftigen "Happy Birthday" wurde die Gründungsversammlung beendet und nach einer kurzen Pause ging es schon zur ersten gemeinsamen Probe über.