Hanns-Werner Hey fühlt Kulmbachern auf den Zahn

"Habe ich laut gerufen? Wahrscheinlich. Auf der anderen Seite des Platzes, auf dem Bürgersteig an der Mauer entlang Richtung Bahnhof, lief ein Mann ohne Kopf. Tatsächlich, da ging jemand mit ausladenden Schritten, und am oberen Ende war - nichts. Kurze Zeit später verschwand er in der dunklen Bahnunterführung." Man braucht nicht Dan Browns Harvard-Symbologe Robert Langdon sein, um zu erkennen, dass da einer sich selbst sieht: einer, der sich ins Ungewisse bewegt und nach seiner Identität sucht.



Der kleine Junge, der in Königszelt (Schlesien) die mysteriöse Gestalt erblickt hat, ist heute 79 Jahre alt. Er hat ein 550 Seiten starkes Erinnerungswerk geschrieben, dessen zweiter Teil gerade erschienen ist. Darin lässt er die Stationen seines Lebens lebendig werden, deren wichtigste, prägendste zweifellos Kulmbach ist - die Stadt, in der er aufwächst.





Alt-68er Wut



Der Verfasser, der Zahnarzt Hanns-Werner Hey, ist ein reifer, belesener, weit in der Welt herumgekommener Mann. Doch von Altersmilde keine Spur. Er schreibt frisch und forsch, mit viel Mutterwitz, doch auch mit einer gehörigen Alt-68-Wut im Bauch - vor allem, wenn er an seine Schulzeit am MGF-Gymnasium denkt.



Im Mittelpunkt des ersten Bandes stehen die ersten Nachkriegsjahrzehnte in Kulmbach. Die Genauigkeit seiner Erinnerung kann nur bewundert werden. Bilder, Personen stehen wieder auf, als sei es gestern gewesen. Hey beschönigt nicht, anonymisiert nicht, nennt Ross und Reiter.





Begrüßung mit dem Teppichklopfer



Wer heute die Aufnahme der Flüchtlinge in Kulmbach in rosa pinselt, wird eines Besseren belehrt. Nach der Ankunft am 15. März 1945 am Kulmbacher Bahnhof - vier Wochen vor dem Einmarsch der Amerikaner - beginnt für das Ehepaar Oswin und Elisabeth Hey mit ihren Kindern Hanns-Werner (7) und Mareile (8) ein Horrortrip. Die Vermieter widersetzen sich einer Einquartierung mit aller Kraft.



Typisches Beispiel ist eine Frau im Kressenstein, die mit einem Teppichklopfer in der Hand die Ankömmlinge mustert: "Von Kindern war aber keine Rede, nehmen wir sowieso nicht. Außerdem haben wir nur eine Kammer - das geht nicht." Mit einer Hausherrin in der Luitpoldstraße, der sie zugewiesen werden, kommt es zu einem offenen "Ofenkrieg" (Hey) um die Beheizung eines Zimmers. Es ist aber nicht nur die Unterkunft allein. Hinzu kommen Demütigungen und Ausgrenzungen durch Einheimische sowie der lange Kampf um die Zulassung einer Zahnarztpraxis in Kulmbach, auch gegen die Revierverteidigung der Standeskollegen.





Gasherd ist Luxus pur



Doch Hey möchte keine Jeremiade anstimmen. Sein Bild von Kulmbach in den 1950er und 1960er Jahren gewinnt trotz aller Kärglichkeit einen liebenswerten Charme. Etwa, wenn er die neue Genossenschaftswohnung in der Hollergasse beschreibt, in die die Heys 1950 einziehen. Mögen die vier Zimmerchen mit insgesamt 62 Quadratmetern noch so eng für die mittlerweile fünfköpfige Familie sein, sie reichen aus, um rauschende Feste mit 20 Personen zu feiern. Und der Gasherd in der Küche, die Badewanne mit Durchlauferhitzer ist für sie Luxus pur.



Nostalgische Schwermut kommt auf, wenn man seine Erinnerungen an den Gaslaternen-Mann liest. Zweimal täglich fährt er mit seiner 750er Zündapp, einer alten Wehrmachtsmaschine, auch durch die Siedlung am Galgenberg. Hey beschreibt, wie er auf seiner am Beiwagen montierten Leiter hochsteigt, mit einer Hakenstange am Ring zieht, um die Gaszufuhr freizugeben. Verfehlt er ihn, schaltet er mit dem Fuß den Rückwärtsgang ein und dirigiert das Gespann in eine bessere Position. Ein Akrobat, dem der Verfasser ein kleines Denkmal setzt.





Schonungslose Selbstbeschreibung



Auch in seiner Selbstbeschreibung ist Hey schonungslos: ein schwieriger Kerl in schwieriger Zeit. Das Klima unter den Jugendlichen ist rau bis brutal, die Pädagogen sind vielfach noch vom autoritären Geist der NS-Zeit geprägt. Er ist schwächlich, unsportlich, kann mit elf weder schwimmen noch radfahren. Von den Nachbarkindern wird er als "Flasche, Pflaume, Memme" verhänselt, getrietzt und in den Schwitzkasten genommen. Ich-Stärke versucht er in Comic-Helden wie "Prinz Eisenherz" zu gewinnen.



Als er 1950 am heutigen MGF eingeschult wird, nimmt er die Versagensängste mit. Er wird zum Problemschüler, der zwei Klassen wiederholen muss, "dumm, faul, desinteressiert", so das Urteil der Lehrer.





Haarsträubende Pädagogen am MGFG



Was Hey auf vielen Seiten zu Papier bringt, ist zugleich Innenansicht eines Schulversagers und Porträt einer Lehrerschaft - mit fähigen, abgestumpften, doch auch haarsträubenden Pädagogen. Zum Beispiel den Bio-Schmid, der bis in die Oberstufe hinein die Schüler diszipliniert, "indem er die Schläfenhaare zwischen Daumen und Zeigefinger packte und genussvoll drehte".



Der Schlimmste für ihn ist der Mathelehrer H. G., der seine verhaute Schulaufgabe "wie ein Stück Klopapier mit spitzen Fingern vor der versammelten Klasse in die Luft hält" und ihm versichert, er werde "niemals zu logischem Denken fähig sein." Das Unfähigkeits-Trauma hat er noch Jahre später, vor dem Medizin-Examen, nicht verarbeitet und rennt dagegen an.



Dass Hey das Abitur 1960 trotz desaströser Vorzensur hinwürgt, ist einem anderen Lehrer zu verdanken - "Jimmy" Gravenhorst. Er hört ihm zu, spricht mit ihm von Mann zu Mann. "Er war der einzige Lehrer, der während der schwierigen Phase meiner Schulzeit mir vertraut und daran geglaubt hat, dass ich es schaffen werde."



Einem weiteren Lehrer gilt ein liebevolles Porträt: dem legendären Bio- und Chemielehrer Karl Müller, allseits nur "Eiermüller" genannt. Ein Lehrer, der mit den dümmsten Bemerkungen aus der Fassung zu bringen war und schrie, dass es in den vier Stockwerken zu hören war. Die Schüler provozierten das sadistische Spiel: "Weder in unserer noch in anderen Klassen fand jemand den Mut, sich gegen die Meute zu stellen und ihn in Schutz zu nehmen".





Der Autor und sein Werk



Hanns-Werner Hey Nach dem Abitur 1960 am MGF-Gymnasium Zahnmedizinstudium in München, Tübingen und Heidelberg; 1967 Promotion; 1971 Eröffnung einer eigenen Praxis in München (bis 2005); seit 2006 betreibt Hey mit seiner Frau Karla die Kirgistan-Hilfe; Hey hat mehrere standeskritische Schriften zur Zahnmedizin verfasst, unter anderem die dreiteilige Spiegel-Serie "Gutes Geld für schlechte Zähne.



Neuerscheinung Hanns-Werner Hey, "Anfangs, später und gestern";, Teil 1 "Der Mann ohne Kopf", 280 Seiten, 17,99 Euro; Teil 2 "Übergänge" 269 Seiten, 16,99 Euro; beide erschienen im epubli-Verlag, Berlin.