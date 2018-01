Gumpersdorfer legt im Nord-Atlantik ein Gelübde ab

Die Hausnummer 1 war einst das größte landwirtschaftliche Anwesen in Gumpersdorf, vor über 100 Jahren als Gut eingestuft und am Ortsausgang Richtung Stadtsteinach gelegen. Heute ist Helmut Schubert in gerader Linie der zehnte Eigentümer des Hofes, der inzwischen allerdings stillgelegt ist.

1636 hatte Hanns Schobardt das Gut als Lehen durch Christoph Ernst von Wirsberg auf Lanzendorf erhalten. Erst 1838 endete das Lehensrecht und ging in den Alleinbesitz der Kunigunda Schubert über. In dieser Zeit und auch danach entschlossen sich auch viele Einwohner des Kreises, aus wirtschaftlicher Not nach Amerika auszuwandern. Darunter waren einige Gumpersdorfer und mehrere Angehörige der damals nicht kleinen Familie Schubert.





Er wollte die Welt sehen



Der wohl bekannteste Spross des Anwesens mit dem Hausname "Päschenhof" war Lorenz Schubert. Er, am 21. Juni 1838 in Gumpersdorf geboren, erbte das Gut 1869 und setzte sich 1891 im rüstigen Alter von 53 Jahren zur Ruhe. Er war nicht verheiratet und wollte noch etwas von der Welt sehen. Und nach Amerika waren ja vor wenigen Jahrzehnten eine Reihe von Familienmitgliedern ausgewandert.

Lange hatte er die Reise vorbereitet. Zur Finanzierung ließ er noch kurz vor der Hofübergabe am "Stanicher Hulz" zwischen Gumpersdorf und Untersteinach ein Stück seines Waldes roden. Er versilberte die Fichtenstämme und überschrieb das Gut seinem gleichnamigen Neffen Lorenz Schubert.



Am 5. April 1893 wurde Lorenz Schubert in Bremerhaven eingeschifft. Er reiste mit dem großen Schnelldampfschiff "Fulda" der Reederei Lloyd, das ein Fassungsvermögen von 928 Passagieren hatte. Begleitet wurde er von Katharina aus der Schwarzott-Verwandschaft. Am 25. April erreichten sie New York, nachdem sie vier Tage auf See schweren Sturm aushalten mussten. Dort erlebten sie eine Flottenparade mit Kriegsschiffen aus 15 Nationen und trafen schon auf die ersten Bekannten aus Schlömen und Heinersreuth.





Weltausstellung in Chicago



Weiter ging es nach Michigan, wo er auf weitere Verwandtschaft traf. "Es wohnen fast lauter Deutsche hier", schrieb er nach Hause, "sehr viele aus Lindau und der Kulmbacher Gegend, dass sogar das Postamt den Namen Kulmbach erhielt. Darum wundert euch nicht, wenn ich diesen Brief (vom 13. Mai 1893) auf der Kulmbacher Post aufgebe".



Am 12. Juni 1893 fuhr Schubert zur Weltausstellung nach Chicago und war begeistert. Bei seinem Schwager dem Mälzer Schubert aus der Blaich fand er nicht nur Kost und Logis, sondern auch einen ortskundigen Führer. Dann reiste er nach St. Louis weiter. Insgesamt hat Lorenz Schubert ein gutes halbes Jahr in den Vereinigten Staaten verbracht. Am 25. Oktober 1893 verließ er mit dem Dampfschiff "Rheinland" die Neue Welt.





Sturm auf der "Titanic-Route"



Der Dampfer nahm die Nordatlantik-Route, inzwischen bekannt auch als "Titanic-Route", und geriet in schwere Herbststürme. Das Schiff wurde abgetrieben und kam in große Bedrängnis. Die "Kulmbacher Nachrichten" berichteten sogar von einer Havarie. Und Lorenz Schubert wollte Eisberge wahrgenommen haben. Was im Einzelnen passiert ist, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Auf jeden Fall sprach Lorenz Schubert in der tosenden See und in Todesangst ein Gelübde: Er versprach, in seiner alten Heimat zwei Kirchenglocken zu stiften.



Das Dörfchen Gumpersdorf gehörte sowohl politisch als auch kirchlich zu Untersteinach. Zur dortigen evangelischen Kirchengemeinde zählte auch die Diaspora im katholischen Stadtsteinach. Als Anfang des 20. Jahrhunderts die oberkirchliche Genehmigung vorlag, dort im Jahr sieben Gottesdienste zu feiern, wuchs der Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus. Zunächst wurde 1901 bei Kirchenmitglied Andreas Kretschmann in der Kronacher Straße ein Betraum installiert. Im Oktober 1903 entstand der Betsaal am heutigen Standort. Erst zwei Jahre später, 1905, konnte der Turm gebaut werden.





Versprechen eingelöst



Über zehn Jahre waren seit dem Gelöbnis von Lorenz Schubert im tobenden Atlantik vergangen. Nun konnte er endlich sein Versprechen einhalten. Die "Bayerische Rundschau" berichtete am 14. März 1905: "Am Samstag trafen die herrlich mit Kränzen geschmückten von Gutsbesitzer Schubert in Gumpersdorf gestifteten zwei Glocken für das protest. Kirchlein bestimmt hier ein."



Sie stammten aus der deutschen Glockenstadt Apolda. Die eine Glocke trug die Aufschrift "Gott zur Ehr, Weil er stillt Sturm und Meer. Rufe mich in Not, so will ich Dich erretten. Ps 50 V 15. Mich goß Franz Schilling." Auf der anderen ist eine Stelle aus dem 12. Brief an die Römer eingraviert: "Haltet an im Gebete".



Ein knappes Jahr später, am 9. Januar 1906 verstarb der Wohltäter. Heute trägt der Turm des evangelischen Kirchleins in Stadtsteinach nur noch eine Glocke. Ihre Schwester wurde 1942 von der Wehrmacht konfisziert.