Grüne wollen wissen, wo der Landkreis Kulmbach Glyphosat einsetzt

Eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen geht an die Verwaltung des Landkreises. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Fraktion hervor. Die Grünen wollen wissen, wo und in welchen Mengen Herbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat sowie weiterer Pestizide im Landkreis Kulmbach eingesetzt wird. Konkret fragen sie:



1. In welchem Mengenumfang wurden glyphosathaltige Herbizide 2017 im Auftrag des Landratsamtes (direkt oder von Dienstleistern) auf Grünflächen, Verkehrsbereichsflächen, Sport- und Spielflächen oder auf anderen kommunalen Flächen in öffentlicher Nutzung insgesamt (und soweit möglich nach Nutzungsbereichen aufgeschlüsselt) ausgebracht?



2. Welche Mengen an Pflanzenschutzmitteln insgesamt wurden 2017 im Auftrag des Landratsamtes (direkt von Mitarbeitern kommunaler Ämter sowie Betriebe oder indirekt von Dienstleistern) auf öffentlich genutzten kommunalen Flächen ausgebracht (bitte Mengen möglichst aufschlüsseln nach Wirkstoffen, Formulierungen und Einsatzbereich)?



3. Welche Maßnahmen hat die Verwaltung durchgeführt bzw. geprüft, um die ausgebrachten Pestizidmengen zu reduzieren (u.a. durch nicht den Einsatz nicht-chemischer Methoden)?