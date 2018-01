Große Emotionen vor dem Landgericht

Das haben selbst erfahrene Richter wie Michael Eckstein noch nicht erlebt: Ein verurteilter Straftäter, dem eine Sicherungsverwahrung droht, will heiraten. Am Freitag stellte sich seine künftige Ehefrau der großen Strafkammer des Landgerichts Bayreuth vor. Der inhaftierte Mann, der in Kulmbach einen anderen Mann schwer verletzt hatte und nun in Straubing im Gefängnis sitzt, und die 37-Jährige sahen sich vor dem Landgericht zum ersten Mal leibhaftig von Angesicht zu Angesicht.Warum die Frau den wegen gefährlicher Körperverletzung Verurteilten heiraten will, warum sie mit der Diagnose der Sachverständigen nicht einverstanden ist und was die Psychiaterin des Mannes über ihn sagt, das lesen Sie hier auf infrankenPlus