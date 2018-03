Groß und Klein packen gemeinsam an

Schon seit 15 Jahren



Unter dem Motto "Zamm' geht's" ruft der Getränkehersteller Bad Brambacher im April wieder zum großen Frühjahrsputz auf Oberfrankens Spielplätzen auf. Aufgerufen sind dazu alle großen und kleinen Helfer, an den Aktionstagen am 7. und 28. April tatkräftig mit anzupacken. Neben sauberen Spielplätzen und jeder Menge Spaß für die Kinder, gibt es attraktive Gewinne für alle angemeldeten Teams. Zudem wird die Teilnahme mit kostenlosen Erfrischungen belohnt.Seit nunmehr 15 Jahren hat sich "Zamm' geht's" als Frühjahrsputzaktion in ganz Oberfranken fest etabliert. "Aufräumen, pflegen, gemeinsam anpacken und nach dem Rechten sehen, damit die Spielplätze in ganz Oberfranken in gutem Zustand bleiben", so Jens Bunzel, Produktmanager der Bad Brambacher Mineralquellen und zugleich Organisator der Aktion. "Um die Spielplätze für unsere Kleinen in Schuss zu halten, braucht es nicht viel: eine Handvoll Freiwillige, die gemeinsam anpacken, kann eine Menge bewegen", erklärt Bunzel.Viele Teilnehmer nutzen die Frühjahrsputzaktion unter anderem, um defekte Spielgeräte zu reparieren, ihnen hier und da einen neuen Anstrich zu verpassen oder ganz neue Spielgeräte aufzubauen. "Einige Teams nehmen von Anfang an am Frühjahrsputz teil, also seit 15 Jahren. Das zeigt, wie gut diese Aktion ankommt. Dank der tollen Unterstützung der Eltern konnte sehr viel für die Kindergärten und öffentliche Spielplätze erreicht werden. ,Zamm' geht's' ist ein super Anlass, um die Spielplätze aus dem Winterschlaf zu holen und wieder auf Vordermann zu bringen", so Bunzel.Die beiden Aktionstage in diesem Jahr sind die Samstage, 7. und 28. April. Es geht wie in jedem Jahr darum, Spielplätze in Kindereinrichtungen, an Schulen, auf Sportplätzen, in Wohngebieten oder in Gemeinden auf Vordermann zu bringen. Noch bis zum 1. April können sich Putzteams auf der Homepage www.zamm-gehts.de für den ersten Aktionstag anmelden. Die Anmeldefrist für den zweiten Tag endet am 22. April. Unter allen Teilnehmern werden außerdem hochwertige Spielgeräte verlost.