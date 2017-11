Gesetz gibt den Jägern recht

Das ist im Bayerischen Jagdgesetz festgelegt. Bundesweit, so erläutert Müller, gibt es genau beschriebene Rotwild-Hegegebiete. Dazu gehören beispielsweise das Fichtelgebirge, der Thüringer Wald oder der südliche Bayerische Wald. Dort findet das Rotwild geeignete Lebensbedingungen vor.

Ursprünglich in großen Flusstälern und Auen-Landschaften heimisch, sind mittlerweile große Waldgebiete Zufluchtsraum für die stattlichen Tiere. Die sind so groß, dass sie kaum natürliche Feinde haben. Bär und Wolf sind bei uns ausgestorben - weshalb eine so genannte Bestandskontrolle auch in den Hegegebieten durch Bejagung erfolgt.



Drang zur Wanderschaft



Immer wieder, so Müller, kommt es vor, dass sich Rotwild auf die Wanderschaft macht. "Der Drang zum Wandern ist wohl genetisch bedingt und wird zur Zeit noch von Wissenschaftlern erforscht. Es verhält sich damit vermutlich ähnlich wie mit dem Vogelzug." Auf ihrer Wanderschaft folgen die Tiere Müller zufolge "uralten Wegen": Vom Fichtelgebirge in den Thüringer Wald oder in die Region um Grafenwöhr.

Nicht überall wird das Rotwild gerne gesehen. Es "schält", das heißt, es zieht die Rinde von jungen Bäumen ab, und es verbeißt die Bäume und richtet dabei großen Schaden an. Für jungen Wald, wie er derzeit entlang der Fränkischen Linie nach Windbrüchen in der Vergangenheit gerade wieder aufkommt, kann das fatale Folgen haben.

Die Frage, ob ein einzelner, durchziehender Hirsch - und um einen solchen dürfte es sich bei Vorderreuth gehandelt haben - tatsächlich so großen Schaden anrichtet, könne man sich stellen, meint Müller.

Dennoch: "Ein Jäger, der diesen Hirsch in seinem Revier sichtet, ist verpflichtet, ihn zu schießen. Tut er es nicht, macht er sich strafbar.



Mehr Hintergründe und einen Kommentar dazu lesen Sie in der Bayerischen Rundschau vom Dienstag.