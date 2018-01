Georg Hock verliert gegen Gerd Kögler

Es bewarben sich als Bezirkstagsdirektkandidaten Thomas Reischl und Hagen Hartmann (beide vom Kreisverband Kulmbach-Lichtenfels) sowie Christian Engel (Kreisverband Hochfranken). Gewählt wurde der Schirndinger Christian Engel, der sich in einer Stichwahl gegen Hagen Hartmann durchsetzte.

Als Landtagsdirektkandidaten bewarben sich Georg Hock, der bis Freitag Kreisvorsitzender von Kulmbach-Lichtenfels war, sowie der Kreisvorsitzende von Hochfranken, Gerd Kögler. Hock, der 2013 bei der Bundestagswahl für die AfD angetreten war, hatte in der Abstimmung keine Chance. Gewählt wurde der Kirchenlamitzer Gerd Kögler mit 68 Prozent der Stimmen.

Christian Engel betonte, dass es ihm um eine vernünftige Finanzausstattung des Bezirks Oberfranken gehe. Oberfranken müsse sich behaupten, schon alleine durch seine unmittelbare Grenznähe.

Landtagskandidat Gerd Kögler gab als Ziel der AfD an, in Bayern zweitstärkste Kraft werden zu wollen. Er bezeichnete die Themenbereiche Zuwanderung/Sicherheit und Bildung als die beiden Kernthemen, die den Bürgern "auf den Nägeln brennen", und sprach sich für effektivere Kontrollen an der Grenze zu Tschechien aus.

In der Bildungspolitik müsse der Fokus wieder mehr auf Wissensvermittlung und Kulturtechniken wie fehlerfreie Rechtschreibung, Allgemeinwissen und mathematische Grundtechniken gelegt werden. "Hier liegt nicht erst seit PISA vieles im Argen".

Zu regionalen Fragen wie der Umgehung von Untersteinach samt Elektrifizierungsproblem der Bahnstrecke werde man sich eindeutig positionieren und mit den Bürgern in Dialog treten. Auch in der Windmühlenproblematik besonders in Kulmbach werde man klare Aussagen treffen, kündigte Kögler an. Die geplante Gleichstromtrasse durch das Fichtelgebirge lehne er ab.



Kreisvorstand neu besetzt

Gewählt wurde am Freitagabend auch im AfD-Kreisverband Kulmbach-Lichtenfels. In der neuen Führungsriege, die auf der Facebook-Seite des Kreisverbands veröffentlicht wurde, ist ein Name nicht mehr zu finden: Georg Hock aus Wonsees. Der 67-Jährige war seit der Gründung des AfD-Kreisverbands im März 2014 Kreisvorsitzender. Zum neuen Kreisvorsitzenden wurde Theo Taubmann aus Weismain gewählt, der bislang Schatzmeister war, seine Stellvertreterin bleibt Daniela Förster. Zur Schatzmeisterin wurde Mandy Myzak bestimmt. Alter und neuer Schriftführer ist Robert Prohaska.