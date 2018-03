Genießen mit den Prinzessinnen

Mitmachen und gewinnen: So geht's



Termin

Veranstaltungsort

Gewinnspielfrage

Bewerbungen

Auslosung

Dem Aufruf des Bayerischen Brauerbundes "Willst du Bayerns Königin werden?" sind bis zum Ende der Bewerbungsfrist 69 Frauen aus ganz Bayern gefolgt. In einer internen Vorauswahl hat die Jury 24 Frauen ausgewählt und zu einem Casting eingeladen. Dort wurden die Finalistinnen ermittelt. Darunter sind mit Sarah Müller (21) aus Bayreuth und Jana Neubert (24) aus Bad Staffelstein auch zwei Oberfränkinnen.Die sieben Bierprinzessinnen, werden am 15. und 16. März eine Studienfahrt in den Kulmbacher Mönchshof unternehmen. Als Repräsentantinnen der Bayerischen Bierkultur brauchen sie neben der Liebe zum Produkt auch eine große Portion Fachwissen. Den Feinschliff in Sachen Sensorik und Braupraxis bekommen sie im Bayerischen Brauereimuseum. Wie sich Biere unterscheiden, woran sie Qualität erkennen, welches Bier zu welchem Essen passt und worauf es beim Brauen ankommt - damit beschäftigten sich die jungen Frauen während ihres Seminars.Zum zweiten Mal hat die Bayerische Rundschau Gelegenheit, Leser zu dieser besonderen Veranstaltung einzuladen. Wir verlosen jeweils fünf Plätze für den Biermenü-Genießerabend am Donnerstag, 15. März, und für das ganztägige Bierbrau-Seminar am 16. März. Wer gewinnen möchte, sollte sich schnell entscheiden: Bewerbungsschluss ist am Donnerstag, 8. März.Beim Genießer-Abend dreht sich alles ums Bier: Verschiedene Biere werden unter professioneller Anleitung probiert, eingebettet in ein passendes Menü. Farbe, Klarheit oder Trübung, der Schaum, das Spektrum der Aromen - jedem Aspekt gebührt Aufmerksamkeit.Wie der Geschmack ins Bier kommt und wie aus den nur vier Zutaten Hopfen, Malz, Hefe und Wasser, die das Bayerische Reinheitsgebot vorschreibt, eine unendliche Vielfalt an Biersorten entsteht, darum geht es am Freitag beim Brauen in der Gläsernen Brauerei und bei einer Führung durchs Museum.15. März Genießerabend, Beginn 19 Uhr; 16. März Tagesseminar Bierbrauen, Beginn 9 UhrBayerisches Brauerei- und Bäckereimuseum mit museumspädagogischem Zentrum im Mönchshof, Hofer Straße 20, KulmbachWelche Form der Bewertung vergibt Michelin für herausragende Küche?A) SterneB) PunkteUnsere Telefonhotline ist unter der Nummer 01379/88 11 11 03 bis Donnerstag, 8. März, 24 Uhr frei geschaltet (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend). Bewerben können Sie sich außerdem online unter www.infranken.de/abovorteil . Einfach das richtige Lösungswort nennen, Namen, Adresse und Telefonnummer angeben - und natürlich an welcher der beiden Veranstaltungen Sie gerne teilnehmen möchten.Unter allen Bewerbern werden am Freitag die Gewinner ausgelost und im Anschluss benachrichtigt.