Geldbeutel: Keine Serientäter in Kulmbach am Werk

Beschreibung des verdächtigen Pärchens



Helle Aufregung im Internet - bei Facebook ist von einer Diebstahlserie in Kulmbach die Rede. Am Donnerstag und am Mittwoch sollen fünf Geldbeutel weggekommen sein. Das ist so nicht richtig.Bei der Kulmbacher Polizei wurde lediglich ein Fall angezeigt. Donnerstagnachmittag wurde eine Frau in der Langgasse bestohlen.Laut Polizei sind ein Mann und einen Frau tatverdächtig. Die Beschreibung: beide Anfang 40, beide etwa 1,70 Meter groß; er trug eine dunkle Jacke und eine schwarze Mütze, sie hatte dunkle, lange Haare, eine helle Jacke und eine Handtasche. Die Polizei betont, dass das Pärchen ebenfalls in dem Laden war, nicht aber bei der Tat beobachtet wurde."Es gibt keine Diebstahlserie", heißt es bei der Polizei. Beim Fundamt der Stadt sei nur der Verlust von vier weiteren Geldbeuteln gemeldet worden. "Die können verloren worden oder auch gestohlen worden sein", so die Polizei, die davor warnt, in Supermärkten den Geldbeutel unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen.